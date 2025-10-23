Japonya’da yaz bitmiyor: Ülke tarihinin en sıcak üç yılı

2025 yılı, Japonya’nın iklim tarihinde yeni bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Ülke genelinde yaz ayları, 1898’den bu yana tutulan verilere göre şimdiye kadar ölçülen en sıcak dönem oldu. Ortalama sıcaklık, geçmiş yıllara kıyasla 2,36 derece daha yüksek seyretti. Tokyo’nun kuzeybatısındaki Isesaki kentinde 5 Ağustos’ta termometreler 41,8 dereceye ulaştı — bu da Japonya’da bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kaydedildi.

Japonya’da sıcaklıklar sonbaharda da sürüyor

Japonya Meteoroloji Ajansı’nın verilerine göre, ülke genelinde 40 derecenin üzerinde ölçüm yapılan gün sayısı 30’a çıktı. Bu, 2018’deki 17 günlük eski rekorun neredeyse iki katı. Üstelik sonbaharın gelmesine rağmen sıcaklıklar düşmedi; Kagoshima’da ekim ayında 35 derece ölçülürken, 30’dan fazla bölgede ekim ayı sıcaklık rekorları kırıldı.

Küresel ısınma etkisini artırıyor

Bilim insanlarına göre, aşırı sıcakların temel nedeni küresel ısınma ve buna bağlı olarak deniz yüzeyi sıcaklıklarının yükselmesi. Japonya’yı çevreleyen Pasifik Okyanusu ve Japon Denizi’nin alışılmadık derecede ısınması, hem nem oranını hem de kara üzerindeki hava sıcaklıklarını artırdı. Yaz boyunca ülke üzerinde kalıcı hale gelen yüksek basınç sistemi ve kuzey kutbuna doğru kayan hava akımları, bu durumu daha da şiddetlendirdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı’nın Aşırı İklim Olayları Danışma Kurulu, eylül sonunda yayımladığı raporda 2025 yazındaki rekor sıcaklıkların, “küresel ısınma etkisi olmadan neredeyse imkânsız” olduğunu belirtti. Raporda, 2023’ten 2025’e kadar üç yıl üst üste ortalama yaz sıcaklıklarının tarihsel eğrinin çok üzerinde seyrettiği vurgulandı.

Tarım ve balıkçılık büyük risk altında

Sıcaklık artışının Japonya ekonomisine en büyük etkisi tarım sektöründe görülüyor. Pirinç üretimi düşerken, tarlalardaki su kaynaklarının da yetersiz kaldığı bildiriliyor. Balıkçılıkta da benzer bir tablo var; soğuk suları seven türler kuzeye göç ediyor, av miktarı ise belirgin biçimde azalıyor.

Halk sağlığında alarm

Mayıs ayından ekim başına kadar 100 binden fazla kişi sıcak çarpması nedeniyle hastanelere başvurdu. Bu rakam geçen yıla göre yüzde 4 artış göstererek yeni bir rekor kırdı. Yaşlı nüfus, hem yüksek sıcaklık hem de yüksek nem oranı nedeniyle en çok etkilenen grup oldu.

Kasırgalar daha tehlikeli hale geliyor

Aşırı sıcaklık yalnızca insan sağlığını değil, aynı zamanda hava olaylarını da etkiliyor. Denizin ısınması, tayfunların hem süresini hem de gücünü artırıyor. Geçtiğimiz haftalarda Japonya’nın güneyindeki Izu Adaları’nı ardı ardına vuran Nakri ve Halong tayfunları, rüzgâr hızı 180 kilometreyi bulan fırtınalarla ciddi hasar bıraktı. Uzmanlara göre, sıcak deniz yüzeyleri bu tür kasırgaların daha uzun süre etkili olmasına ve yıkıcı hale gelmesine neden oluyor.

İki mevsimli Japonya uyarısı

Yapılan araştırmalara göre Japonya’da yaz mevsimi son 40 yılda üç hafta uzadı. Deniz sıcaklıklarının dünya ortalamasından iki ila üç kat daha hızlı artması, ülkenin mevsim dengesini tehdit ediyor. Kışlar hâlâ kutup rüzgârlarıyla benzer uzunlukta sürse de ilkbahar ve sonbahar hızla kısalıyor.

Uzmanlar, önlem alınmazsa 30 yıl içinde Japonya’nın yalnızca yaz ve kıştan oluşan iki mevsimli bir ülkeye dönüşebileceği uyarısında bulunuyor.

