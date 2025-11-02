Maldivler’den tarihi karar: 2007 sonrası doğanlara sigara yasağı

Hint Okyanusu’nun turizm cenneti Maldivler, tütün kullanımına yönelik radikal bir kararı hayata geçirdi. Ülkede 1 Ocak 2007 ve sonrasında doğanların sigara içmesi ve tütün ürünü satın alması yasaklandı. Maldivler böylece, tütünde nesiller arası yasak getiren dünyadaki ilk ve tek ülke haline geldi. Hükümet, düzenlemenin “kamu sağlığını koruma ve tütünsüz bir nesli teşvik etme” amacı taşıdığını duyurdu.

Maldivler’de nesil boyu tütün yasağı başladı

Maldivler Sağlık Bakanlığı, 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren Tütün Kontrol Yasası değişikliğiyle birlikte yasağın resmen uygulanmaya başladığını açıkladı. Yeni düzenleme, yalnızca sigara değil, tüm tütün ürünlerini ve elektronik sigaraları kapsıyor.

Bakanlık açıklamasında, “Bu düzenleme, gelecek nesillerin tütünün zararlı etkilerinden uzak kalmasını sağlayacak” denildi.

Turistleri de kapsıyor

Yasa yalnızca Maldiv vatandaşlarını değil, ülkeye gelen turistleri de kapsıyor. Bu kapsamda, 2007 ve sonrasında doğan turistlerin ülke sınırları içinde sigara içmesi veya satın alması da yasak.

Satıcıların, tütün ürünü satmadan önce yaş doğrulaması yapması zorunlu hale getirildi. Yasağa uymayanlara ağır cezalar getirildi; reşit olmayanlara tütün satmanın cezası 50 bin rufiyaa (yaklaşık 3 bin 200 dolar), elektronik sigara kullanmanın cezası ise 5 bin rufiyaa (yaklaşık 320 dolar) olarak belirlendi.

Elektronik sigaralara da tam yasak

Yeni yasa, yalnızca tütün ürünleriyle sınırlı değil. Elektronik sigara ve buharlı cihazların satışı, bulundurulması ve kullanımı da her yaş grubunda yasaklandı. Maldivler hükümeti, bu kararla gençler arasında hızla yayılan elektronik sigara kullanımının da önüne geçmeyi hedefliyor.

Dünyada benzer uygulamalar tartışılıyor

Maldivler’in kararının ardından benzer bir “nesil yasağı” uygulaması Birleşik Krallık’ta gündemde. Ancak tasarı henüz yasalaşmadı. Yeni Zelanda ise 2023’te yürürlüğe giren benzer yasağı bir yıl bile dolmadan geri çekmişti.

Maldivler, bu adımıyla tütün kullanımına kuşak boyu yasak getiren ilk ülke olarak tarihe geçti.

