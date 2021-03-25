Radyodan kitaba: Dünya Hali

‘Ne okusam?’ sorusuna cevap arıyorsanız; Can Yayınları söyleşi türünde şahane bir eserle okurlarını buluşturdu. Dünya Hali sizi dünyanın dört bir yanına ışınlayacak…

Tanınmış psikiyatr ve yazar Engin Geçtan’ın meslektaşı, öğrencisi ve dostu Timuçin Oral’la birlikte hazırlayıp sunduğu Dünya Hali belki de artık yürürlükte olmayan bir iletişim anlayışına, birlikte üretmenin, düşünmenin gücüne, birbirinden sonsuzca öğrenmeye, hayatı kabul etmeye, kişisel ve toplumsal tarihimize, birey olmaya ve elbette, “dünyadaki meraksızlık sendromu”na dair bize bugün de çok şey söylüyor.

Engin Geçtan’ın Punta Arenas’tan Kuzey buzullarına, Patagonya’nın sonsuzluğundan Copacabana Plajı’nın dalga seslerine uzanan seyahatlerinden biriktirdikleri, hem Türkiye’ye hem de dünyaya dair altını çizdiği anekdotlar, 2000’li yılların başında insanlığın ve yaşamlarımızın geniş perspektifli bir resmini çiziyor.

Dünya Hali’yle hem zamanda hem de kendi içimizde çıktığımız bu benzersiz yolculukta dünyaya Engin Geçtan’ın gözleriyle bakmak, yaratıcılığın, dünyaya inanmanın ve coşkuyla yaşamanın her koşulda mümkün olduğunu gösteriyor bizlere.

Sarı kapaklarıyla gözleri, kelimeleriyle kalpleri fetheden kitaplar!

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