Prens Harry iş buldu! Prens Harry ne iş yapacak?

Eşiyle birlikte ABD’ye yerleşen Prens Harry, BetterUp şirketinde Etkiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak iş buldu. Prensin iş bulmasının ardından pek çok kişi, BetterUp şirketini reklam yapmakla suçladı. Konu hakkından şirketten açıklama geldi.

ABD’de BetterUp şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Alexi Robichaux, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in torunu Sussex Dükü Prens Harry’nin yönetici olarak işe alınmasının, reklam amacı taşımadığını belirtti.

Prens Harry’nin şirkette görevlendirilmesinin tanıtım amaçlı olmadığına işaret eden Robichaux, Harry’nin İngiltere Savunma Bakanlığı ile ortaklaşa Head Fit gibi organizasyonlar için çalışmalar yaptığına atıfta bulundu ve “Prens Harry yıllardır akıl sağlığı konusunun en ateşli savunuculardan biri oldu. Bu, onun yaşam misyonunun büyük bir parçasıydı.” ifadelerini kullandı.

Robichaux, ayrıca Prens Harry’nın şirkette ‘Prens ve Sussex Dükü’ gibi unvanları kullanmayacağını belirtti.

Prens Harry hayatı