Brezilya sellere teslim!

Brezilya’da 3 bin 600 kişi tahliye edildi

Brezilya‘da Minas Gerais Eyaleti İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamada, Juiz de Fora ve Uba kentlerini vuran sellerin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, can kaybının 46’ya yükseldiği, kayıp sayısının 21 olduğu kaydedildi.

Brezilya‘daki yerel yetkililer, selin en çok etkilediği Juiz de Fora’da yaşayan 3 bin 600 kişinin yüksek risk nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Meteorolojik tahminlerde şiddetli yağışların devam edeceği öngörülüyor, yetkililerce halka tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.

Minas Gerais Valisi Romeu Zema, yerel basına yaptığı açıklamada, önceliklerinin selden etkilenenlere insani yardım ulaştırmak olduğunu belirterek, bölgenin yeniden inşası için merkezi yönetimle işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Öte yandan Luiz Inacio Lula da Silva yönetimi, sel nedeniyle evsiz kalanlar için yeni yardım paketinin belediyelere aktarılacağını açıkladı.

