ABD Donanmasına Ait F/A-18E Super Hornet okyanusa düştü

ABD Donanması’na ait bir F/A-18E Super Hornet tipi savaş uçağı, Virginia eyaleti açıklarında rutin eğitim uçuşu sırasında okyanusa düştü. Donanma Sözcüsü Teğmen Jackie Parashar, kazanın çarşamba sabahı saat 09.50 sıralarında meydana geldiğini açıkladı.

Uçaktan kendini fırlatmayı başaran pilotun yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra kurtarıldığı ve daha sonra ileri tetkik için hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Pilotun sağlık durumu hakkında ise bilgi verilmedi.

ABD’de facianın eşiğinden dönüldü

Parashar, uçağın Virginia Beach’teki Oceana Deniz Hava Üssünde konuşlu 83. Taaruz Filosu’na (Strike Fighter Squadron 83 – Rampagers) bağlı olduğunu söyledi. Uçağın enkazının hâlen okyanusta bulunduğu ve kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

Rampagers filosu, F/A-18E Super Hornet savaş uçaklarıyla görev yapıyor ve genellikle uçak gemilerinde konuşlanıyor. Filonun son olarak 2023 sonunda USS Dwight D. Eisenhower gemisiyle 9 aylık göreve çıktığı, bu süre içinde Kızıldeniz’de İran destekli Husilere karşı 1.000’den fazla saatlik muharebe uçuşu gerçekleştirdiği kaydedildi.