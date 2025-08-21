CSIS: Kuzey Kore’nin gizli füze üssü ABD için nükleer tehdit oluşturuyor

ABD merkezli Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), Kuzey Kore’nin Çin sınırına yakın bir bölgede gizli bir füze üssüne sahip olduğunu duyurdu. CSIS bünyesindeki Beyond Parallel araştırma grubu tarafından yayımlanan raporda, uydu görüntüleriyle ilk kez doğrulanan üssün, Kuzey Pyongan eyaletindeki Sinpung-dong Füze Üssü olduğu belirtildi.

Yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta yer alan bu üssün kıtalararası balistik füzelere (ICBM) ev sahipliği yaptığı ifade edildi. Raporda, “Ön analizler, üssün nükleer silah taşıma kapasitesine sahip 6 ila 9 arasında Hwasong-15 veya Hwasong-18 ICBM ya da türü henüz belirlenemeyen bir kıtalararası balistik füze barındırdığını göstermektedir. Ayrıca tesiste taşıyıcı-yükleyici-fırlatıcılar (TEL) ve mobil-yükleyici-fırlatıcıların (MEL) bulunduğu tespit edilmiştir” denildi.

Raporda ayrıca, bu füzelerin dünyanın farklı bölgelerine nükleer saldırı gerçekleştirme kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekilerek, “Bu füzeler Doğu Asya ve ABD anakarası için potansiyel bir nükleer tehdit oluşturmaktadır” uyarısı yapıldı.

Kuzey Kore’nin gizli tuttuğu üslerden biri

2004-2014 yılları arasında inşa edilen Sinpung-dong Füze Üssü’nün, Kuzey Kore’nin gizli tuttuğu 15 ila 20 balistik füze üssünden biri olduğu kaydedildi. Raporda, “Sinpung-dong Füze Üssü’nün, ABD ile Kuzey Kore arasında bugüne kadar yürütülen herhangi bir nükleer silahsızlanma müzakeresinde gündeme gelmediği anlaşılmaktadır” ifadesi yer aldı.

Yeni keşfin, Pyongyang yönetiminin artan nükleer kapasitesini gözler önüne serdiğine dikkat çekilen raporda, “Sinpung-dong Füze Üssü ve benzeri tesisler, Kuzey Kore’nin gelişen balistik füze stratejisinin, nükleer caydırıcılığının ve saldırı kabiliyetinin temel unsurlarını oluşturmaktadır” değerlendirmesi yapıldı.

National Türk öneriyor: Güney Kore tatili için 7 öneri