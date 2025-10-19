İsrail yeniden Gazze’yi vurdu

Gazze Şeridi’nde ateşkesin dokuzuncu gününde sular yeniden ısındı. İsrail ordusu, Rafah’ta konuşlu birliklerinin Hamas tarafından roketatar ve keskin nişancı ateşiyle hedef alındığını öne sürdü. Bu saldırıya karşılık olarak İsrail, bölgede hava ve topçu operasyonları gerçekleştirdi. Olay, ABD arabuluculuğunda sağlanan ateşkesin en ciddi ihlali olarak değerlendiriliyor.

İsrail’den sert misilleme

İsrail ordusu, olayın ardından Hamas’a ait hedefleri vurduklarını duyurdu. Yetkililer, saldırının “açık bir ateşkes ihlali” olduğunu belirterek, sınır hattının ötesinde yaşandığını bildirdi. Olayda İsrail askerlerinin de kayıp verdiği iddia edildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı İsrael Katz ve ordu komutanlarıyla yaptığı güvenlik toplantısında, “terör hedeflerine karşı güçlü şekilde karşılık verilmesi” talimatını verdi. Katz, “Hamas her ateş açışında ağır bir bedel ödeyecek. Eğer mesaj anlaşılmazsa, tepkilerimizin şiddeti artacaktır” açıklamasını yaptı.

Koalisyonun aşırı sağ kanadından İç Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise, Netanyahu’ya “Gazze’de savaşı tam güçle sürdürme” çağrısında bulundu.

Hamas’tan ateşkese bağlılık mesajı

İsrail’in açıklamalarına karşın Hamas, ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını duyurdu. Hareketin silahlı kanadı El Kassam Tugayları, Rafah’ta herhangi bir çatışmadan haberdar olmadıklarını belirterek, “Gazze Şeridi’nin tüm bölgelerinde ateşkese bağlı kalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ancak aynı saatlerde Hamas’ın iç güvenlik gücü Rada’a, İsrail destekli milis lideri Yasser Abu Shabab’a bağlı bir grubun saklandığı noktaya operasyon düzenlediklerini açıkladı. Bu durum, bölgede gerilimi daha da tırmandırdı.

Gazze içinde yeni çatışmalar

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Hamas’ın, “işbirlikçi ve suç şebekeleriyle mücadele” gerekçesiyle kendi iç güvenlik operasyonlarını artırdığı biliniyor. Ancak bu operasyonlar, Hamas ile rakip gruplar arasında şiddetli çatışmalara neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Gazze kentinde sekiz kişinin halkın önünde infaz edildiği bir olay, bölgede tansiyonu daha da yükseltti. Uzmanlara göre bu gelişmeler, Gazze’de kırılgan güvenlik dengelerinin çökmeye başladığını gösteriyor.

Ateşkes tehlikede

Hem İsrail hem de Hamas, ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bu yana birbirini ihlalle suçluyor.

İsrail, ateşkes şartlarına göre teslim edilmesi gereken rehinelerin cenazelerinin geciktirildiğini öne sürerken, Hamas ise İsrail’in sınır hattında sivilleri vurduğunu iddia ediyor.

İsrail, söz konusu iddiaların ardından önemli bir sınır kapısını süresiz olarak kapattığını açıkladı.

ABD’nin garantörlüğünde sağlanan anlaşmanın geleceği, bu olayın ardından ciddi biçimde tartışma konusu haline geldi.

