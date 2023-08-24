Prigojin ile Birlikte Kimler Öldü?

Moskova yakınlarında düşen ve Wagner lideri Prigojin de dahil 10 kişinin ölümüne yol açtığı iddia edilen uçakta Wagner’le bağlantılı altı kişi daha vardı.

Rus paralı asker grubu Wagner’in kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin’in Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düşen uçakta bulunan ve hayatını kaybeden 10 kişinin arasında olduğu açıklandı.

Üç kişilik mürettebatın dışında uçakta bulunanların isimleri Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Dmitriy Utkin, Nikolay Matuseev ve Yevgeniy Prigojin olarak açıklandı. Peki, Prigojin’in dışındaki yolcular hakkında ne biliniyor?

Dmitriy Utkin

The Guardian’ın haberine göre Wagner’in kurucularından olduğu ifade edilen Utkin’in Wagner içinde hangi rolü üstlendiği konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Adolf Hitler’ni en sevdiği müzisyen Wagner’in ismini taşıyan paralı asker grubunun önemli isimlerinden olan Utkin’in 2020 yılında Nazi dönemi ve Nazi tarihine karşı ‘takıntılı bir hayranlık duyduğu’ basında yer almıştı.

Utkin’le ilgili basına yansıyan diğer haberlerde de Utkin’in vücudunda ‘gamalı haç, Nazi sembolü kartal ve SS işareti de dahil pek çok Nazi dövmesi olduğu’ bilgisi paylaşılmıştı.

1970 doğumlu Dmitriy Utkin, Rusya’nın GRU askeri istihbarat servisinde çalışıyordu ve hem Çeçen savaşlarında hem de Suriye’de görev yapmıştı.

Utkin’in hizmetleri dolayısıyla Kremlin’den ödüller aldığı da biliniyordu.

Valeriy Çekalov

Uçağın içindekilerden biri de 2000’li yıllardan bu yana Prigojin’le birlikte çalıştığı söylenen Valeriy Yevgenyeviç Çekalov’du. Prigojin’in şirketlerinde üst düzey görevlerde bulunan iş insanı, temmuz ayında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yaptırıma tabi tutulmuştu.

Çekalov’a Prigojin’le olan bağları ve Rusya’ya mühimmat sevkiyatında rol alması sebebiyle yaptırım uygulanmıştı.

Yevgeniy Makaryan

Yevgeniy Makaryan’ın da 2016 yılında Wagner paralı asker grubuna katıldığı ve Prigojin’in koruması olduğu ileri sürüldü.

Makaryan, Ocak 2017’de Khasham yakınlarındaki çatışma sırasında ABD uçaklarının ateşine maruz kalan Suriye’deki 4’üncü Wagner saldırı müfrezesinin bir parçasıydı.

Aleksandr Totmin

The Washington Examiner’a göre, Totmin de bir Wagner savaşçısıydı ve Prigojin’in korumalarından biri olduğu tahmin ediliyordu.

Sudan’da savaştığı ileri sürülen Myrotvorets’in de bir mensubu olan Totmin’in çağrı kodu Almanca’da ‘ölü’ anlamına gelen ‘Tot’ idi.

Sergey Propustin

BRIEF’e göre Propustin 2015’ten beri Wagner için savaşıyor. “Kedr” takma adını kullanan Propustin’in de Myrotvorets mensubu olduğu tahmin ediliyor.

Nikolay Matuseev

Matuseev, resmi Wagner listesinde yer almıyordu. Fakat BRIEF aynı isimli bir erkeğin Ocak 2017’de Wagner’e katıldığını ve Suriye’de Makaryan’la aynı birimde olduğunu yazdı.

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