Rus paralı asker şirketi patronu Prigozjin mahkumlara af vaadinde bulundu

Rus paralı asker şirketi Wagner’in patronu Yevgeniy Prigozjin, sızan bir videoda mahkumları Ukrayna‘da savaşmak için ikna etmeye çalışırken görüntülendi.

Yevgeniy Prigozjin önce mahkumlara af vaadinde bulundu

BBC haberine göre videoda, Yevgeniy Prigozjin kalabalık bir mahkum grubuna konuşurken izlendi

Yevgeniy Prigozj’in mahkumlara, Wagner ile savaşmaları halinde cezalarının affedileceğini söylüyor.

Görüntüler, Rusya’nın mahkumları silah altına alarak asker sayısını artırmayı umduğu spekülasyonlarını doğruluyor.

Yevgeniy Prigozjin sonra fikrini savundu: Ya çocuklarınız savaşır, ya da mahkumlar

Yevgeny Prigozhin, videonun yayılmasının ardından bir açıklama yaparak cezaevinden paralı asker toplama fikrini savundu: Ya mahkumlar gidip savaşır ya da çocuklarınız.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Prigozhin, “Ben cezaevinde olsaydım Wagner Grubu’na katılıp anavatanıma borcumu ödemeyi hayal ediyor olurdum.” ifadelerini kullandı.

Mahkumların ya da paralı askerlerin savaşmasını istemeyenlere de seslenen Prigozhin, “Ya özel askeri şirketler ve mahkumlar savaşacak ya da onlar olmazsa sizin çocuklarını savaşa gidecek. Kendiniz karar verin” dedi.

Açıklama yayılan videoya herhangi bir atıfta bulunmuyor. Wagner’in patronu, açıklamasında videonun gerçek olup olmadığına dair bir doğrulama da yapmıyor.

Yevgeniy Prigozin ‘Altı ay Wagner’e çalışan özgür kalacak’

Rus yasaları, paralı askerlik karşılığında cezaların affedilmesine izin vermiyor. Ancak Prigozjin, Wagner ile çalışmaları halinde “hiç kimsenin demir parmaklıkların ardına geri dönmeyeceğinde” ısrar ediyor.

Prigozjin “Altı ay Wagner’e çalışırsanız, özgürsünüz” diyor.

Ancak mahkumları silah altına alındıktan sonra firara karşı uyarıyor ve “Ukrayna’ya gidip, bu bana göre değilmiş derseniz, sizi infaz ederiz” diye konuşuyor.

Ayrıca mahkumları Wagner’in alkolü, uyuşturucuyu ve “yerel kadınlarla, bitki örtüsüyle, hayvanlarla, erkeklerle, herhangi bir şeyle cinsel ilişkiyi yasaklayan” kuralları konusunda bilgilendiriyor.

Spor alanı olduğu düşünülen yerde konuşan Prigozjin, Rusya’nın Ukrayna’da karşılaştığı durumu “Bu zor bir şavaş, Çeçenya ve diğerleri yanından bile geçemez” diye tanımlıyor.

Videonun kim tarafından nasıl, ne zaman çekildiği ve nasıl sızdığı bilinmiyor.

Video Rusya’da bir hapishanede çekilmiş

Ancak BBC konum belirleme teknolojisiyle, videonun Rusya’nın orta kesimlerindeki Mari El Cumhuriyeti’nde bir hapishanede çekildiğini belirledi.

Uzmanlar videoda konuşan kişinin Prigozjin olduğu da, yüz tanıma teknolojisi ve onu tanıyanların ifadesi ile doğrulandı.

Bir kaynak “Bu onun sesi, onun tonlaması. Onun kelimeleri ve konuşma tarzı. Bunun montaj değil, o olduğuna % 95 eminim” dedi.

Bir diğer kaynak da “Çok benziyor, tavırları ve sesi çok benzer” diye konuştu.

Rusya lideri Vladimir Putin’in yakın müttefiklerinden Prigozjin , daha önce Ukrayna, Suriye ve bazı Afrika ülkelerine asker konuşlandıran Wagner grubuyla ilişkili olduğunu reddetmişti.

Ancak Rus oligark videoda mahkumlara “özel bir savaş şirketinin temsilcisi ” olduğunu söylerken görülüyor ve “Wagner Grup’un ismini belki duydunuz” diyor.

Mahkumların “fiziksel durumlarının iyi olması gerektiğini” söyleyen Prizoghin, St Petersburg’daki bir hapishaneden gelen mahkumların Haziran ayında Ukrayna’nın doğusundaki Vuhlehirska Enerji Santrali’ne yönelik saldırıya katıldıklarını anlatıyor.

Putin’in şefi: Yevgeniy Prigozjin

Wagner Grup’un kökenleri belirsiz ama eski Rus subayı Dmitri Utkin tarafından kurulduğuna inanılıyor.

BBC daha önce, restoran işletmesi ve Kremlin Sarayı’na yiyecek servisi yapmaktan yükseldiği için “Putin’in aşçısı” diye anılan Prigozjin ve Wagner arasındaki bağları tespit etmişti.

Wagner Grup’a bağlı paralı askerlerin 2014’ten bu yana Ukrayna’da konuşlandırıldığına inanılıyor.

Şubat’taki Rus işgalinden bu yana da Ukrayna güçleri, işgal altındaki Doğu Ukrayna’da bulunan Wagner üslerine karşı saldırılar düzenlediklerini söylüyor.

ABD‘li savunma yetkilileri geçen ay Şubat ayından bu yana 80 bin Rus askerinin öldüğünü veya yaralandığını, Moskova’nın alınan ağır kayıplar nedeniyle boşluğu doldurabilmek için Wagner’den faydalandığını söylemişti.

Ayrıca ülkenin farklı kesimlerindeki mahkumlarla konuşan bağımsız Rus medyası, Prigozjin’in bizzat hapishaneleri ziyaret edip, Ukrayna’daki savaş için adam topladığını bildirmişti.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

