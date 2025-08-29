12 Dev Adam şov yapıyor

12 Dev Adam kötü başladı ama..

12 Dev Adam, Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu’nda ev sahibi Letonya’yı 93-73 yenmesinin ardından ikinci maçında Çekya ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlılar kötü başladığı karşılaşmanın ilk periyodunu 27-21 geride kapattı. Ay-Yıldızlılar, ikinci çeyrekte ise ritmini bularak devreye 45-37 önde gitti. 12 Dev Adam’da ilk yarıda Alperen Şengün 12, Ercan Osmani 9, Cedi Osman 8 sayı attı. Millilerde Şehmus Hazer’in ayağı burkularak oyundan çıkarken Shane Larkin de omzuna aldığı darbe sonrası kenara alındı. Çok sert geçen üçüncü çeyrek sonunda 12 Dev Adam 72-62 üstünlüğünü sürdürdü. Takımımız zorlu maçtan 92-78 galibiyetle ayrılmayı başardı. A Milli Basketbol Takımımız, A Grubu’nda yarın 21.15’te Portekiz, 1 Eylül Pazartesi 14.45’te Estonya ve 3 Eylül Çarşamba 21.15’te Sırbistan ile karşılaşacak.

92-78

TÜRKİYE-ÇEKYA

SALON: Arena Riga / Riga

HAKEMLER: Antonio Conde (İspanya), Lorenzo Baldini (İtalya), Josip Jurcevic (Hırvatistan)

1. PERİYOT: 21-27

2. PERİYOT: 24-10 (45-37)

3. PERİYOT: 27-25 (72-62)

4. PERİYOT: 20-16

TÜRKİYE: Shane Larkin 5, Şehmus Hazer 4, Cedi Osman 21, Furkan Korkmaz 7, Alperen Şengün 23, Ercan Osmani 16, Adem Bona 6, Kenan Sipahi 6, Ömer Faruk Yurtseven 2, Erkan Yılmaz, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 2

ÇEKYA: Jan Zidek 9, Vojtech Hruban 7, Martin Peterka 23, Jaromir Bohacik 8, Ondrej Sehnal 9, Petr Krivanek 4, Vit Krejci 3, Martin Kriz 4, Richard Balint, Martin Svoboda 2, Tomas Kyzlink 9