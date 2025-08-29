12 Dev Adam’da Alperen Şengün farkı

12 Dev Adam’da Alperen Şengün şov yaptı

Turnuvanın ilk maçında kusursuz bir oyunla ev sahibi Letonya’yı 20 sayı gibi net bir skorla yenen ve büyük bir sükse yapan A Milli basketbol takımımız Çekya maçının da favorisiydi. Topu iyi paylaşan, dış oyuncularından yüzdeli isabet bulan Millilerimizde Alperen’de gerek skor gerek ribaunt ve asistlerde büyük katkı verdi.

Çekya ilk maçı kaybetmenin stresi ile maça çok agresif başladı. Dışardan bulduğu yüzdeli 3 sayılık atışlarla da devreyi önde kapadı. 21-27 Millilerimiz içerden Alperen ve Ercan Osmani ile sayılar bulmasına rağmen 3 sayı çizgisinden isabet kaydedemediler. 5/0

2. periyot Millilerimiz daha potaya giderek oynayınca Çekya müdafasına zor dakikalar yaşatmaya başladı. Kolay sayıya izin vermeyen Çekya oyuncuları sert müdafaa ve faul yaparak durdurmaya çalıştı. Lakin buldukları şutlarda yüzdeleri düşünce tempoyu hızlandıran Millilerimiz önce rakibini yakaladı ve öne geçti. 35-28 Bu dakikada Şehmuz Hazer’in muhteşem posteri acaba her maç bunu tekrarlayacak mı diye bizi düşündürdü. Cedi ve Şehmuz’un hızlı oyunları ve bitiriciliği de çok önemliydi. Savunmanın dozunu da arttıran Millilerimiz kolay sayıya izin vermemekle beraber çembere gittikçe hem Çekya’lı oyuncuların faul sayısını arttırıyor hem de momentumu ele geçirerek psikolojik üstünlüğü de ele alıyor. Ve Kenan’ın bulduğu 3 sayılık basket ile fark 9 sayı oluyor. 42-33 Ve 2. periyodu kontrollü basketbol ile önde kapatıyoruz. Şehmuz’un sakatlanarak oyundan çıkması inşallah bize dezavantaj sağlamaz. Çünkü kısa rotasyonunda kattığı enerji ve dinamizme çok ihtiyacımız olacak.

3.periyoda topu içeriye indirerek Alperen ile buluşturan oyuncularımız topsuz katları da doğru yapınca sert savunmaya rağmen sayı bulmaya devam ediyor. Savunma sertliğini de arttırarak kolay sayıya da izin vermiyor. Tempo kazandığımız açık sahada ciddi üstünlüğümüz var ve skor bulmakta zorlanmıyoruz. Millilerimizin maçı koparmak için sabırsız davranmaları farkın daha da açılmasına engel oluyor. Alperen gerek savunma ribauntlarını gerek hücum ribauntlarını bırakmıyor. Ters eşleşmeyi yakaladığı an sayı bulmakta zorlanmıyor ve basket faulle farkı koruyor. 56-48

Adem Bona’ya indirilen toplar ile sayı bulan Millilerimiz savunmada basit hatalar yapınca fark açılmıyor. 62-55

Cedi Osman’ın üst üste 3 sayılık basketleri ile fark ilk defa 13 sayı oldu. 68-55

Çekya’dan cevap olarak gelen 3 sayılık isabetlere rağmen son periyoda 10 sayılık fark ile giriyoruz. 72-62 Periyot sonu Cedi Osman’ın 3 sayılık basketi top elden çıkmadan süre dolduğu için geçerli sayılmıyor.

Alperen müthiş oynuyor önce Cedi’ye sonra Furkan’a sağladığı pozisyonlar ile sayı buluyoruz lakin bu arada Çekya kısalarının isabetli atışları ile fark hala 10 sayı. 80-70

Ömer Faruk müthiş mücadele ediyor ama sezon içinde az süre almasının dezavantajını yaşıyor ve basit hatalar yapıyor veya kolay atışları kaçırıyor. Alperen double double yaptı bakalım triple double yapabilecek mi? 22 sayı – 10 ribaunt- 9 asist

Çekya oyuncuları devamlı faul yaparak ritim bulmamızı engellemeye çalışıyor ama fark 15 sayı. 85-70

Larkin’in de 3 sayılık isabetinden sonra Milli takımımız as kadrodaki oyuncuları dinlendirme amacıyla kenara alıyor ve kontrollü basketbol ile müsabakayı 92-78 kazanarak yolumuza devam ediyoruz.

NBA patentli yıldızlarımız fark yaratıyor.

Alperen 23 sayı-12 ribaund-9 asist

Cedi 21 sayı

Bir sonraki rakibimiz Portekiz

Başarılar 12 Dev Adam