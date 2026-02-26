Ekvador’da günlük mesai 12 saate mi çıkıyor?

Ekvador’da çalışma saatlerine ilişkin yeni bir düzenleme taslağı kamuoyunda sert tepkilere yol açtı. Çalışma Bakanlığı tarafından yayımlanan MDT-2026-046 sayılı Bakanlık Anlaşması, haftalık 40 saatlik mesainin farklı günlere dağıtılmasına olanak tanıyor. Buna göre işveren ile çalışan arasında yapılacak anlaşmayla günlük çalışma süresi 10 hatta bazı sektörlerde 12 saate kadar uzatılabilecek. Hükümet düzenlemenin henüz yürürlüğe girmediğini açıklarken, sendikalar hak kaybı endişesi taşıyor.

Bakanlık: Haftalık süre aşılmayacak

Çalışma Bakanı Harold Burbano, düzenlemenin henüz yürürlükte olmadığını ancak “kalkınma için verimli çalışma modeli” olarak savunduğunu söyledi. Haftalık toplam sürenin 40 saati geçmeyeceğini vurgulayan Burbano, günlük 10 saate kadar çalışıp üç gün izin yapılabileceğini belirtti. 12 saate kadar uzayan vardiyaların ise özellikle ulaşım sektörüne yönelik planlandığı ifade edildi.

Ekvador’da tepkiler büyüyor

Tartışmanın odağında çalışma süresinden çok, fazla mesai ödemelerinin nasıl karşılanacağı yer alıyor. İşçi cephesi, saatlerin “telafi sistemi” ile dengelenmesi halinde fazla mesai ücretlerinin ortadan kalkabileceğini savunuyor.

Birleşik İşçi Cephesi (FUT) Başkanı Edwin Bedoya, günlük çalışma saatlerini artırmanın istihdamı artıracağına dair somut bir bilimsel veri bulunmadığını söyledi. Bedoya, fazla mesai ödemelerinin işçi gelirinde yüzde 30’a kadar artış sağladığını ve bunun sosyal güvenlik primlerine de yansıdığını hatırlattı.

FUT Başkan Yardımcısı José Villavicencio ise düzenlemenin özel çıkar gruplarına hizmet ettiğini ileri sürerek, yerel yönetimlerde işten çıkarmalara yol açabileceği uyarısında bulundu.

“Saat bankası” sistemi tartışılıyor

Mevcut Ekvador İş Kanunu, günde 8 saat, haftada 40 saat çalışma ve iki gün kesintisiz dinlenme hakkı öngörüyor. Yeni girişimle birlikte taraflar farklı bir dağılım üzerinde anlaşabilecek, çalışma saatleri sabah, öğle ve akşam bloklarına bölünebilecek.

Fazla mesai ödemesi yerine “saat bankası” benzeri bir telafi sistemi uygulanması gündemde. Sendika temsilcileri, bunun çalışanların sürekli işverenin tasarrufuna açık kalmasına yol açabileceğini ve aile yaşamı ile kişisel gelişim üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini dile getiriyor.

Protesto düzenlenecek

Düzenlemenin yürürlük tarihi konusunda da belirsizlik oluştu. Muhalefet ve sendikalar 13 Mart’ta ulusal çapta protesto düzenleme kararı aldı. Ayrıca düzenlemeye karşı Anayasa Mahkemesi’ne iptal başvurusu yapıldığı bildirildi.

Hükümet ise uygulamanın ekonomiyi canlandırmaya yönelik esnek bir araç olduğunu savunmaya devam ediyor.

