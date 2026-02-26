Samsunspor, bir Avrupa markası

Samsunspor, Avrupa’da gururlandırıyor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija’yı konuk etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanan mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

53. dakikada temsilcimiz, Olivier Ntcham’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

70. dakikada Cherif Ndiaye, farkı 2’ye yükseltti.

78. dakikada Samsunspor, Marius Mouandilmadji ile skoru 3-0’a taşıdı.

90+2. dakikada Mouandilmadji, bir kez daha sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Samsun, Shkendija’yı 4-0 yenerek adını son 16 turuna yazdırdı.

Rakip Shakhtar Donetsk veya Rayo Vallecano

UEFA Konferans Ligi son 16 turuna kalmayı başaran Samsun; Shakhtar Donetsk ya da Rayo Vallecano takımlarından biri ile eşleşecek.

İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde yapılacak olan Konferans Ligi Son 16 kura çekimi 27 Şubat Cuma günü TSİ 16.00’da başlayacak.

12 Mart’ta oynanacak Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Samsun, rakibini sahasında ağırlayacak.

19 Mart’ta oynanacak rövanş maçında ise temsilcimiz, deplasmana konuk olacak.

Marius Mouandilmadji yine fark yarattı – Video