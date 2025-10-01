AvrupaDünya

Yunanistan’da işçiler ve memurlar 24 saatlik greve gitti

Yunanistan’ın başkenti Atina’da binlerce kişi, hükümetin çalışma saatlerini artırmayı öngören düzenlemesine ve artan hayat pahalılığına karşı sokağa çıktı. Eylemlerde Filistin’e destek mesajları da verildi.

Yunanistan’da işçi ve memurlar, hükümetin çalışma saatlerine ilişkin yeni yasal düzenleme planına ve giderek ağırlaşan ekonomik koşullara tepki göstermek için 24 saatlik greve çıktı. Ülke genelinde hayatı durma noktasına getiren grev, başkent Atina’da düzenlenen kitlesel yürüyüşle ses getirdi. Parlamento binası önünde toplanan kalabalık, hem iş yükünü artıracak düzenlemeye hem de hayat pahalılığına karşı tepkilerini dile getirdi.

Yunanistan’da çalışma saatleri ve pahalılık tepkisi

Eylemciler, hükümetin yılda 37 gün boyunca günlük 13 saatlik çalışmaya imkân tanıyacak yasa teklifini protesto etti. Sendikalar, bu düzenlemenin işçi haklarını geriye götüreceğini savunarak, “insanca yaşam” talebini öne çıkardı.

Filistin’e destek mesajları

Gösteriler sırasında Filistin bayrakları taşınırken, “Filistin’e özgürlük” sloganları atıldı. Parlamento önünde açılan pankartlarla İsrail saldırılarına karşı dayanışma vurgusu yapıldı.

Sendikalardan ortak çağrı

Grev, Yunanistan Memur Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GSEE) ve Yunanistan Komünist Partisi’ne bağlı İşçi Sendikası (PAME) tarafından organize edildi. Sendikalar, hükümetin planlarını geri çekmesi ve ekonomik krize karşı somut adımlar atması için mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

NationalTurk FR

