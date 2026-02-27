Fenerbahçe’ye yazık oldu

Fenerbahçe tura yaklaştı ama

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda evinde 3-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında Nottingham Forest’a konuk oldu.

The City Ground’da oynanan maçın 22. dakikasında Kerem Aktürkoğlu’nun kaydettiği golle temsilcimiz ilk devreyi 1-0 üstünlükle tamamladı.

Sarı-lacivertliler ikinci yarının hemen başında penaltı kazandı. Topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 48. dakikada bir kez daha ağları havalandırdı.

68. dakikada Hudson-Odoi, İngiliz ekibinin tek golünü kaydetti.

Kalan anlarda ağlar havalanmadı ve Fenerbahçe mücadeleyi 2-1 kazansa da toplamda 4-2’lik skorla Avrupa’ya veda etti.

Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İspanya’nın Real Betis veya Danimarka’nın Midtjylland takımıyla eşleşecek.

İsviçre’nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi’nde yapılacak olan Avrupa Ligi kurası yarın TSİ 15.00’te gerçekleşecek.

Turnuvada son 16 turu maçları 12 ve 19 Mart 2026 tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe’de 7 eksik

Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Fred Rodrigues, zorlu karşılaşmada forma giyemedi.

Tedavilerine devam edilen Jayden Oosterwolde, Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bıraktı.

Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği kadroda yer alamadı.

Kerem Aktürkoğlu formda

Bu sezon Fenerformasıyla çıktığı dokuz Avrupa Ligi maçında altı gol atan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa arenasında en yüksek sayıya ulaştığı sezonu yaşıyor.

Öte yandan Kerem, Avrupa kupaları tarihinde sarı-lacivertli formayla bir sezonda en fazla gol atan üç Türk oyuncudan biri oldu. (Kerem Aktürkoğlu (6), İrfan Can Kahveci (6) Tuncay Şanlı (6)

Kerem Aktürkoğlu şov yaptı – Video