Shaquille O’Neal, İstanbul’da

Shaquille O’Neal-Erdoğan arasında samimi diyalog

NBA tarihinin en büyük yıldızlarından Shaquille O’Neal, Anadolu Efes’i satın mı alacak?

İstanbul’a gelen Shaq’ın, 2027’de kurulacak NBA Avrupa Ligi’ne katılması beklenen Anadolu Efes’i satın almak için görüşmelere başladığı konuşuluyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’nde NBA efsanesi Shaquille O’Neal ile sürpriz şekilde bir araya geldi.

İkili, günün anısına birbirlerine imzalı basketbol topu hediye ederken, samimi diyalogları ve fotoğraf kareleri sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul’da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde basketbol oynayan Erdoğan ve O’Neal, basketbol toplarını imzaladı.

Erdoğan ve O’Neal, genç sporcularla fotoğraf çektirdi.

Buluşmada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, AK Parti milletvekilleri Mustafa Varank, Cüneyt Yüksel, Alpay Özalan, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ünal Karaman, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Başkanvekili Harun Erdenay ile Dünya Etnospor Birliği Başkanı Bilal Erdoğan da etkinlikte yer aldı.