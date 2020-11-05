Kritik Eyaletlerde Sayım Devam Ediyor, Biden Başkanlığa Yakın

Donald Trump’ın hile iddialarının damga vurduğu seçimde Demokratların adayı Joe Biden henüz oy sayımı sürmesine rağmen bugüne kadarki tüm başkan adaylarından daha çok oy aldı.

Seçime katılım rekoru kırılırken kritik eyaletlerde oy sayımı devam ettiği için kazanan henüz belli değil. Georgia, Kuzey Carolina, Arizona, Wisconsin, Nevada ve Pennsylvania’dan çıkacak sonuçlar ABD Başkanını belirleyecek.

Biden’ın önde götürdüğü Wisconsin ve Michigan ile birlikte Georgia ve Pennsylvania eyaletlerindeki seçimleri Trump’ın yargıya taşıması bekleniyor.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor. ‘Delegeler Kurulu’ adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor. Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.