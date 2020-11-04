İstanbul’da Yeni Koronavirüs Tedbirleri

Buna göre kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan çalışmanın kapsamı genişletilecek. 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar evden çalışabilecek.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenleyen Ali Yerlikaya’nın açıkladığı önlemler şöyle;

“Kamu hizmetlerini aksatmayacak, salgının etkilerini azaltacak biçimde, bugünden itibaren, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. Bu bağlamda; 60 yaş ve üstü çalışanlar (idareci pozisyonda olanlar hariç), hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personel idari izinli sayılarak evden çalışacaktır. Bunların dışındaki diğer personelimiz ise, haftalık olarak dönüşümlü çalışacaklardır.

Sanayi kesiminde çalışanların sabah saat 07:00’de mesaiye başlaması kararı alındı.”