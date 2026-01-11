İstanbul’da yarın okullar tatil

İstanbul Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilik, sıcaklık düşüşüyle birlikte yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini belirterek vatandaşlara dikkatli olunması çağrısında bulundu.

İstanbul’da karla karışık yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Valilik açıklamasında, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine yer verildi. Buna göre akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası’nın yüksek kesimlerinde yağışın karla karışık yağmura dönmesi bekleniyor. Kent genelinde sıcaklıkların 4 ile 9 derece arasında seyredeceği bildirildi.

Anadolu Yakası’nda sıcaklıklar hızla düşecek

Açıklamada, Anadolu Yakası’nda sıcaklıkların gün içerisinde 11 dereceden 6 dereceye kadar gerilemesinin beklendiği ifade edildi. Rüzgarın sabah saatlerinde batı ve güneybatı yönlerinden eseceği, öğleden sonra ise kuzey ve kuzeydoğu yönüne dönerek saatte 48 kilometre hıza ulaşacağı aktarıldı.

Sel, dolu ve yıldırıma karşı uyarı

Yağışların yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı risklerine karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Ayrıca rüzgarın kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde eseceği, hamle hızının saatte 50 ila 70 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

Çatı uçması ve ağaç devrilmesi riski

Valilik, kuvvetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiğine de dikkat çekti.

Önümüzdeki günlerin hava durumu

Açıklamada İstanbul için beklenen hava tahminlerine de yer verildi. Buna göre kentte;

12 Ocak Pazartesi: Aralıklı kar yağışlı (2/3°C)

13 Ocak Salı: Parçalı ve çok bulutlu (-1/5°C)

14 Ocak Çarşamba: Aralıklı yağmurlu (4/9°C)

15 Ocak Perşembe: Parçalı bulutlu (7/11°C) hava koşullarının etkili olması bekleniyor.

