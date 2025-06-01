Roblox ne zaman açılacak 2025?

Popüler çevrim içi oyun platformu Roblox’un Türkiye’de ne zaman erişime açılacağı, özellikle genç kullanıcılar arasında yoğun ilgiyle araştırılıyor. Gözler hem hukuki sürece hem de platformun açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki, Roblox 2025 yılında Türkiye’de yeniden aktif olacak mı?

Roblox açılır mı?

Türkiye’de uzun süredir erişime kapalı olan Roblox’un durumu gençler tarafından merak ediliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçtiğimiz aylarda bu konuda açıklamalar yaptı. Bakan, platformun yetkilileriyle içerik düzenlemeleri konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirtti. Ancak sürecin henüz tamamlanmadığını ve Roblox’un tekrar açılması için gerekli hukuki işlemlerin tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Roblox neden yasaklandı?

Roblox, 2024 yılında çocuk istismarı içerikleri nedeniyle alınan kararla Türkiye’de erişime kapatılmıştı. Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosu’nun talebiyle uygulanmıştı. Bu kararın ardından Roblox, içeriklerini düzenlemek için girişimlerde bulunmuş ve Türkiye ile anlaşmaya varmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Ancak bu düzenlemeler henüz istenen düzeye gelmediği için erişim engeli devam ediyor.

Roblox açıklama yaptı mı?

Roblox yönetimi, Türkiye’deki kullanıcıları kaybetmek istemediklerini ve gerekli düzenlemeleri yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Ancak içerik güncellemeleri ve hukuki sürecin sonuçlanması bekleniyor. Bakan Uraloğlu da bu noktada umutlu olduklarını ve kısa sürede gerekli adımların tamamlanması halinde platformun yeniden açılabileceğini dile getirdi.