30 Ağustos’un 103. Yılında Büyük Taarruz’un anlamı

30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olan Büyük Taarruz’un zaferle sonuçlanmasının yıl dönümü olarak Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kutlanıyor. 1922’de Mustafa Kemal Atatürk’ün başkomutanlığında Dumlupınar’da kazanılan zafer, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda Anadolu’nun Türk milleti için ebedi yurt olduğunun dünyaya ilanı oldu.

“Türkleri Anadolu’dan atma planı boşa çıkarıldı”

TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, 26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz’un ve 30 Ağustos Zaferi’nin Türk tarihi için kritik bir kırılma anı olduğunu vurguladı. Özgen, “Büyük Taarruz, Türklere Anadolu’dan Orta Asya’ya kadar sürgün planı yapan zihniyete vurulmuş en büyük darbedir” dedi.

Sevr Anlaşması’nın Türk milletine hayat hakkı tanımadığını hatırlatan Özgen, bu dayatmaya karşı verilen mücadelenin Lozan Antlaşması ve Cumhuriyet’in kurulmasına uzanan sürecin temeli olduğunu ifade etti.

Malazgirt ile Büyük Taarruz arasında bağ

Özgen, Büyük Taarruz’un Türklerin Anadolu’daki varlığını kalıcı hale getirdiğini belirterek, “Nasıl ki Malazgirt Savaşı bu coğrafyanın kapılarını açtıysa, 30 Ağustos Zaferi de burada kalıcı olduğumuzu ilan etmiştir” dedi.

Genç nesillere aktarma görevi

Milli hafızanın gençlere aktarılmasının önemine değinen Özgen, TTK’nın yıl boyunca sempozyum, panel, sergi ve kitaplarla bu bilinci diri tuttuğunu söyledi. “Biz bu vatanı gençlerimize bırakacağız, onlar da sonraki nesillere. Bu yüzden zaferlerimizin anlamını anlatmak zorundayız” diye konuştu.

TTK’dan yeni projeler

Zafer Bayramı kapsamında “Her Eve Bir Tarih Kitabı” projesinin sürdüğünü aktaran Özgen, bu yıl ilk kez mobil kitap satış tırının ve sekiz yazarın Afyon’da vatandaşlarla buluşacağını açıkladı. Ayrıca Zafer Haftası boyunca panel ve etkinliklerle tarihe ilgiyi artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Özgen, sosyal medya paylaşımları, belgeseller ve üniversitelerde açılan kitaplıklarla da milli hafızayı destekleyeceklerini belirtti. “Toplumumuzun tarihe ilgisini doğru bilgiyle beslemeye çalışıyoruz. Özellikle gençlere yönelik faaliyetlerimizi artıracağız” dedi.

