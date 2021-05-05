40 yaş üstü avukatlar aşı olacak

Koronavirüs salgınında aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Şimdiye kadar 24 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Sinovac ile 100 milyon doz, BioNTech’ten 90 milyon doz ve Sputnik V’den 50 milyon doz aşı için anlaşma sağlandığını belirtti. Sinovac’tan mayıs ayı içerisinde aşı sevkiyatı bekleniyor.

Türkiye Barolar Birliği, sosyal medya hesabından aşı önceliği hakkında açıklama yapıldı. Paylaşımda, “Değerli meslektaşlarımız; avukatlar, 40 yaş ve üzeri olmak üzere öncelikli aşı programına tanımlanmıştır. Randevular hemen alınabilir. 40 yaş altı, süreç içerisinde tanımlanacaktır. Destekleri için Sayın Adalet ve Sağlık Bakanlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

5 Mayıs koronavirüs vaka sayısı