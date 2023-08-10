Ekvador’da erken cumhurbaşkanlığı seçimlerine bir buçuk hafta kala, aday Fernando Villavicencio, başkent Quito’da bir kampanya etkinliği sonrasında öldürüldü. / Ekvador’da Suikast: Cumhurbaşkanı Adayı Öldürüldü

Yetkililere göre, polis memurları ve başka bir aday da dahil olmak üzere en az dokuz kişi daha ateş edilerek yaralandı. Başsavcılık, bir zanlı polisle çatışırken aldığı yaralar sonrası öldüğünü açıkladı. Ateş ettiği iddia edilen kişinin ölümüyle ilgili ayrıntılar başlangıçta verilmedi.

Ekvador’da suikast: Başkan Lasso kartelleri tehdit ediyor

Latin Amerika televizyonlarında yayınlanan görüntülerde Villavicensio’nun güvenlik görevlileri eşliğinde etkinlikten ayrıldığı görülüyor. Bir kamyonete binmek isterken ateş açılıyor.

Aracın etrafında kargaşa oluşurken çığlıklar duyuluyor.

Ekvador'da cumhurbaşkanı adayı Fernando Villavicencio suikast sonucu öldürüldühttps://t.co/AgZNFPw2uu pic.twitter.com/YXnPNZiYP6 — NationalTurk (@nationalturkcom) August 10, 2023

Villavicencio’nun kampanya danışmanı Patricio Zuquilanda daha sonra sahnelerin gerçekliğini AP haber ajansına doğruladı.

Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso Twitter’da “Cumhurbaşkanı adayı Fernando Villavicencio’nun öldürülmesi karşısında öfkelendim ve şok oldum. Eşi ve kızlarına dayanışma ve başsağlığı diliyorum. Onun hatırası ve mücadelesi adına sizi temin ederim ki bu suç cezasız kalmayacak” ifadelerini kullandı.

Lasso paylaşımında kanunların tüm ağırlığı ile organize çetelerin üzerinde olacağını söyledi.

Devlet başkanı Milli Güvenlik Kurulu’nu topladı.

Villavicencio Yolsuzluğa Karşı Mücadelesiyle Tanınıyor

Construye (İnşa) hareketinin adayı olan Villavicencio Cumhurbaşkanlığı anketlerinde dört ve beşinci sıralarda yer alıyordu.

59 yaşındaki bir gazeteci ve milletvekili olarak, Ekvador’daki yaygın yolsuzluğu defalarca eleştirmişti.

Villavicencio’nun öldürülmesinden önce, Ekvador’da faaliyet gösteren uluslararası organize suç gruplarından biri olan Meksika’daki Sinaloa Karteli’nin liderleri tarafından tehdit edildiği söyleniyordu.

Eski bir askeri istihbarat albayı olan Edison Romo, Villavicencio’nun yolsuzlukla mücadele faaliyetlerinin onu çeteler için bir tehdit haline getirdiğini açıkladı.

Ekvador şiddet dalgasından muzdarip

Ekvador’da 20 Ağustos’ta erken cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri yapılacak. Seçim kararı Başkan Lasso’nun zimmete para geçirme iddiasıyla aleyhindeki görevden alma işlemlerinin ortasında Ulusal Meclisi dağıtmasının ardından alınmıştı.

Ekvador ciddi bir siyasi kriz içinde. Hükümet ve parlamento için onay oranları çok düşük. Bir zamanlar barışçıl olan ülke şu anda bir şiddet dalgasından muzdarip.

Geçen yıl 100 bin kişi başına 25 olan cinayet oranı, Meksika ve Brezilya’yı bile geçerek ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Hükümet şiddet olaylarından uyuşturucu satıcılarını sorumlu tutuyor.

Cumhurbaşkanı adaylarından Luisa González de yaptığı açıklamada “Fernando Villavicencio’nun ölümüne neden olan saldırının korkunç haberini öfkeyle aldım. Hepimiz yastayız. Tüm ailesini ve fikirdaşlarını dayanışma ile kucaklıyorum. Cezasız kalmasın” dedi.

Aday Yaku Pérez ise “tüm adaylara siyasi bayrakları bırakma ve bir sosyal güvenlik anlaşması yapma çağrısı” yaptı.

Ayrıca aday Jan Topic, X’te bir mesaj göndererek şunları söyledi: “Bir Ekvadorlu olarak, Fernando Villavicencio’nun suçlular tarafından öldürülmesinden derin üzüntü duyuyorum. Ailesine başsağlığı, takipçileri ve arkadaşlarıyla dayanışma diliyorum. Bugün her zamankinden daha fazla suça karşı güçlü bir tavırla hareket edilmesi gerekiyor.”

Aday Otto Sonnenholzner, Villavicencio ailesiyle dayanışma içinde olduğunu ifade etti ve Hükümetten harekete geçilmesini talep etti. O da birlik çağrısında bulundu.

Ekvador’da 30 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

