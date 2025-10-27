En Son HaberlerGündemTürkiye

“Güllü’yü kızı Tuğyan öldürdü”

Güllü'nün ölümüyle ilgili sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, 2 şahitle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu

NationalTurk NL27/10/2025
3 Bir dakikadan az
Güllü'nün ölümüyle ilgili sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, 2 şahitle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu
WTS ile Ayın Fırsatları

Güllü olayında son dakika gelişmesi

Evinde pencereden düşen Güllü‘nün ölümüyle ilgili sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, 2 şahitle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ferdi Aydın: “Tuğyan’ın (Güllü’nün kızı) katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanım’ın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş evine girerek.  Evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların kayıtları bende var. ‘Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim’ diye itirafı var. Ben, Tuğyan’ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanımın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanımın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş evine girerek. Evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların kayıtları bende var. ‘Annemi öldürmek için bir katil bulur musun?’ yazısı var.” ifadelerini kullandı.

Bağlantılar
NationalTurk NL27/10/2025
3 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Maldivler Turu
Başa dön tuşu