“Güllü’yü kızı Tuğyan öldürdü”

Güllü olayında son dakika gelişmesi

Evinde pencereden düşen Güllü‘nün ölümüyle ilgili sanatçının eski patronu Ferdi Aydın, 2 şahitle birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ferdi Aydın: “Tuğyan’ın (Güllü’nün kızı) katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanım’ın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş evine girerek. Evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların kayıtları bende var. ‘Keşke annemi bu şekilde öldürmeseydim’ diye itirafı var. Ben, Tuğyan’ın katil olduğunu düşünüyorum. Aile dostları Bircan Hanımın da itirafları var. Tuğyan, Bircan Hanımın telefonundaki bütün kayıtları zorla silmiş evine girerek. Evine gitmiş, kadını korkutmuş. Mesajların kayıtları bende var. ‘Annemi öldürmek için bir katil bulur musun?’ yazısı var.” ifadelerini kullandı.