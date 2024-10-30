Yusuf Dikeç: Furkan Bölükbaşı’nı tanımam

2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan ve atış stili ile dünya çapında üne kavuşan milli atıcı Yusuf Dikeç, ‘aktrol’ Furkan Bölükbaşı ile olan fotoğrafı ile ilgili açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılan milli sporcu Yusuf Dikeç, aktrol Furkan Bölükbaşı ile çekilen fotoğrafı dolayısıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Dikeç, konuya dair açıklamasında resepsiyonda çok sayıda kişiyle fotoğraf çekildiğini, Bölükbaşı’nı ise tanımadığını söyledi.

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle katıldığım Cumhurbaşkanlığı resepsiyonunda pek çok kişi ile fotoğraf çektirdim. Tahmin ettiğiniz gibi çoğu ilk defa karşılaştığım kişiler.

Bildiğiniz üzere sosyal medyayı fazla kullanmayan birisiyim. Yakın dostlarımın arayıp haber vermesi ile tanımadığım bir kişi ile çekilen bir fotoğraftan dolayı ne Atatürkçülüğümüz kalmış, ne vatanseverliğimiz…

Yusuf Dikeç, 51 yaşında olmasına rağmen haftanın altı günü ülkesine madalya kazandırmak, Bayrağımızı uluslararası arenalarda dalgalandırabilmek için savaşan bir sporcudur.

Aynı zamanda emekli bir Türk askeridir. Müsabaka dönemlerinde sosyal medyayı ve telefonu iyi bir sonuç almak adına bir kenara bırakıyoruz.

Dolayısı ile bahsi geçen şahsı tanımamaktayım. Benim Vatan sevgisi anlayışım; Vatana hizmetle ölçülür.

Çünkü Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır. Benim vatanıma ve Atatürk’e olan sevgi anlayışımı hiçbir şey değiştiremez.”