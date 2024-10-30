İspanya’da sel felaketi: Valencia’da 51 kişi hayatını kaybetti

İspanya’nın güney ve doğusunda, özellikle Valencia bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar, büyük bir sel felaketine neden oldu. Şiddetli fırtınalar ve aşırı yağışların ardından cadde ve sokaklar sular altında kaldı, çok sayıda araç sürüklendi. Valencia özerk bölge yönetiminden yapılan açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu 51 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, hava durumu uyarıları halen geçerliliğini koruyor.

İspanya’da hasar büyük

Sel felaketi sırasında çok sayıda insanın evlerinde, araçlarında ve bazı yerleşim alanlarında mahsur kaldığı bildirildi. Valencia’nın birçok bölgesinde köprüler, yollar ve tren hatları zarar gördü, ulaşım tamamen durdu. İspanyol yetkililer, vatandaşları sel riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



İspanya’da göç konusunda büyük bir endişe yaşanıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği’nden (AB), göç ve iltica anlaşmasının, 2025 yazından itibaren uygulanmasını isteyeceğini duyurdu.

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