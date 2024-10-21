Pensilvanya’da yaşayan hain terör örgütü FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen öldü. Örgütün internet sitesinden Gülen’in ölüm haberi duyuruldu. Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı.

Gülen, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi görüyordu.

Fetullah Gülen kimdir?

Fethullah Gülen, 1941 doğumlu bir Türk din adamı, vaiz ve yazardır. Gülen, dünya genelinde “Hizmet Hareketi” olarak bilinen toplumsal hareketin kurucusudur. 1999 yılında sağlık sorunları nedeniyle ABD’ye gitmiş ve orada yaşamaya devam etmiştir. 2016’daki başarısız darbe girişiminden sonra Türkiye hükümeti tarafından darbenin arkasındaki isim olmakla suçlanmış ve FETÖ (Fetullahçı Terör Örgütü) lideri olarak tanımlanmıştır. Gülen’in hareketi, eğitim, medya ve iş dünyasında geniş bir etkiye sahip olmuştur.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), 401. Zırhlı Tugay Komutanı Albay Ehsan Daqsa’nın Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalar sırasında öldürüldüğünü duyurdu.

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