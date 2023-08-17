Gotthard: Dünyanın En Uzun Demiryolu Tüneli Aylarca Kapalı Kalacak

İsviçreli yetkililer, Gotthard Tüneli’nin ne zaman yeniden açılacağına ilişkin “hiçbir belirti” olmadığını söyledi.

Dünyanın en uzun ve en derin demiryolu tüneli olan İsviçre’deki Gotthard tüneli, bir yük treninin raydan çıkması sebebiyle yaşanan kazanın ardından aylarca kapalı kalacak.

On altı yük vagonu raydan çıkarak sekiz kilometrelik tren yolunu parçaladı. 2016 yılında açılan “mühendislik harikası” tünel kullanılamaz hale geldi.

2016 yılında açılan Gotthard demiryolu bağlantısının yapımı 20 yıl sürdü ve maliyeti 12 milyar dolardan fazlaydı.

Ulusal İsviçre demiryolu işletmecisi SBB CEO’su Vincent Ducrot yaptığı açıklamada Gotthard’ın dünyanın en güvenli tünellerinden biri olduğunu söyledi.

“Böyle bir kazanın olabileceği gerçeği bizi çok etkiledi” diyen Ducrot “Şans eseri herhangi bir yaralanma olmadı ancak önemli maddi hasar meydana geldi” dedi.

İsviçre Ulaşım Güvenliği Araştırma Kurulu (STSB) ve Ticino Kantonu savcılığı tarafından bir soruşturma yürütülüyor.

Gotthard Tüneli: Yolcu Trenlerine Kapatılacak

Demiryolu operatörü SBB, toplamda yaklaşık 8 km’lik ray ve 20 bin beton traversin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

SBB, tünelin bir tarafının etkilenmediğini ve 23 Ağustos’tan itibaren yük taşımacılığı için “prensipte” faaliyete geçmesi gerektiğini, ancak güvenlik nedeniyle yolcu trenlerinin etkilenmeyen tarafı da kullanamayacağını söyledi.

Gotthard, yolcu taşımanın yanı sıra, özellikle Almanya ve İtalya arasında önemli bir kargo geçidi.

Geçen yıl Alpler’deki demiryolu yük trafiğinin üçte ikisinden fazlası tünelden geçti.

Yolculuk süreleri artık en az 60 dakika daha uzun sürecek ve uluslararası seyahat eden yolcuların Chiasso’da tren değiştirmesi gerekecek.

SBB, yalnızca Cenova ve Venedik’e gidip gelen trenlerin doğrudan çalışacağını söyledi.

Tünel, seyahat sürelerini kısaltmak, karayolu trafiğini rahatlatmak ve hava kirliliğini azaltmaya katkı sağlamak amacıyla yapıldı.

İsviçre, Avrupa Birliği’nin 27 üyesinden biri olmamasına rağmen, Alplerden geçen bu kestirme yol sayesinde AB demiryolu ağında büyük bir öneme sahip. Tünel, Hollanda’nın liman kenti Rotterdam’dan İtalya’nın Cenova kentine uzanan daha geniş bir demiryolu ağına dahil oluyor.

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