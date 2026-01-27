İstanbul’daki Avrupa Ligi 100 milyon Euro kazandıracak!

İstanbul’daki final 22 Mayıs 2026’da

2026 UEFA Avrupa Ligi Finali, 22 Mayıs 2026 Çarşamba günü İstanbul, Türkiye’deki Beşiktaş Park’ta (Tüpraş Stadyumu) yerel saatle 21.00’de oynanacak.

UEFA tarafından düzenlenen Avrupa’nın en prestijli kulüp futbolu müsabakasının 55. sezonu ve UEFA Kupası’ndan yeniden adlandırılmasından bu yana 17. sezonu olan 2025-26 UEFA Avrupa Ligi’nin final maçı planlamaları neredeyse tamamlandı.

UEFA, İstanbul’a uydu ofisi kurdu

UEFA Yürütme Kurulu’nun 22 Mayıs 2024’te İstanbul‘daki Beşiktaş Park’ı seçmesinin ardından, 2026 UEFA Avrupa Ligi finali için hazırlıklar başladı. Koordinasyonu kolaylaştırmak için UEFA, Nisan 2025’te İstanbul’da özel bir uydu ofisi kurarak, etkinliğin lojistik ve operasyonel yönleri için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve yerel yetkililerle işbirliğini güçlendirdi. Bu ofis, ortak projeleri, hızlı iletişimi ve UEFA’nın en iyi uygulamalarının sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak için destek veriyor. Aynı zamanda Türkiye’nin aynı stadyumda 2019 UEFA Süper Kupası gibi önceki büyük UEFA etkinliklerine ev sahipliği yapma deneyiminden yararlanıyor.

Bilet fiyatları 40 Euro’dan başlayacak

İstanbul Beşiktaş Park’ta oynanacak 2026 UEFA Avrupa Ligi finalinin, yaklaşık 40.000 seyirci kapasiteli stadyumun tamamen dolu olması bekleniyor.

UEFA’nın final için bilet tahsisi, son yıllardaki yerleşik kalıpları takip ederek, her finalist kulübe taraftarlara dağıtılmak üzere yaklaşık 15.000 bilet sağlarken, kalan koltuklar (yaklaşık 10.000) tarafsız taraftarlar, UEFA paydaşları ve ağırlama paketleri için ayrıldı.

Halka açık bilet satışları Mart veya Nisan 2026’da yalnızca UEFA.com portalı üzerinden başlayacak ve yoğun talep karşısında sınırlı envanteri adil bir şekilde dağıtmak için bir piyango sistemi kullanılacak. Genel giriş biletlerinin fiyatlarının, en düşük 40 Euro’dan, premium kategoriler için 240 Euro’ya kadar değişmesi bekleniyor.

2023 finali, ekonomiye 75 milyon Euro katkı sağlamıştı

Final, uluslararası ziyaretçi akını, otel rezervasyonları ve yeme-içme ve ulaşıma yapılan yerel harcamalar sayesinde İstanbul’a kayda değer bir ekonomik canlanma sağlayacak.

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ev sahipliği ülke ekonomisine yaklaşık 75 milyon Euro katkı sağlamıştı. UEFA Avrupa Ligi ev sahipliğiyle bu rakamın 100 milyon Euro’ya aşması bekleniyor.

2023 Şampiyonlar Ligi finali, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanmış ve İngiliz ekibi Manchester City, İtalya’nın Inter takımını 1-0 yenerek şampiyon olmuştu.

2026 Avrupa Ligi finali için ise en şans verilen adaylar İngiltere’den Aston Villa ve Nottingham Forest, İtalya’dan Roma ve Bologna, Portekiz’den Porto, İspanya’dan Real Betis ve Fransa’dan Lyon.