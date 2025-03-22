İsrail’den güney Lübnan’a hava saldırısı

İsrail ordusu (IDF), güney Lübnan’da roket saldırısına yanıt olarak Hizbullah’a ait olduğu belirtilen hedeflere yönelik geniş çaplı hava operasyonu gerçekleştirdi. Açıklamada, roket fırlatma rampaları ile bir komuta merkezinin imha edildiği belirtildi.

Netanyahu: Terör hedeflerine karşı güçlü bir yanıt veriyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri’ne “terör hedeflerine karşı güçlü şekilde karşılık verilmesi” talimatı verdiğini açıkladı. İsrail’in kuzeyindeki Metula kentine sabah saatlerinde atılan roketlerin üçü hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Lübnan: Saldırının sorumlusu biz değiliz

Lübnan ordusu bölgede gerçekleştirdiği arama faaliyetlerinde üç adet “ilkel roket rampası” bulduklarını ve etkisiz hale getirdiklerini açıkladı. Öte yandan Hizbullah, saldırıyla bağlantıları olmadığını belirtti ve ateşkes anlaşmasına bağlı olduklarını vurguladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise saldırılarda biri çocuk olmak üzere iki sivilin hayatını kaybettiğini, sekiz kişinin de yaralandığını duyurdu. Lübnan Başbakanı, ülkesinin “yeni bir savaşa sürüklenmemesi” gerektiğini söyleyerek taraflara itidal çağrısı yaptı.

UNIFIL: Gerginlik tırmanabilir

Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNIFIL), yaşanan son gelişmelerin ardından bölgede gerginliğin yeniden tırmanabileceği uyarısında bulundu. Tarafları ateşkese sadık kalmaya çağıran UNIFIL, sınır hattında askeri hareketliliğin arttığına dikkat çekti.

İsrail, güney Lübnan’da kalmaya devam ediyor

İsrail ordusu, halen güney Lübnan’da beş noktada konuşlu durumda. Lübnan hükümeti, bunun egemenlik ihlali olduğunu ve ateşkes anlaşmasına aykırı bir durum teşkil ettiğini savunuyor. İsrail ise bu bölgelerde kalmayı, kuzeydeki kendi halkının güvenliğini sağlamak için zorunlu gördüğünü belirtiyor.

Hizbullah neden sessiz?

İsrail’in günlük hava saldırılarına rağmen Hizbullah’ın henüz karşılık vermemesi dikkat çekiyor. Uzmanlara göre grup, hem savaş sonrası kendi halkına yardım etmek zorunda hem de içeriden gelen “silah bırakma” baskısıyla karşı karşıya. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, göreve geldiği ocak ayından bu yana “silah sadece devletin elinde olmalı” mesajı veriyor.

Geriye yıkım kaldı: 4 bin ölü, 1.2 milyon yerinden edilmiş

Hizbullah, 7 Ekim 2023’te Hamas’ın İsrail’e yönelik saldırısından bir gün sonra harekete geçerek Gazze ile dayanışma açıklaması yapmıştı. Bunu takiben başlayan İsrail operasyonlarında, Lübnan’da yaklaşık 4 bin kişi hayatını kaybetti, çoğu sivil olan bu kayıpların yanı sıra 1.2 milyondan fazla insan da evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İsrail, operasyonlarının hedefinin sınır hattında bulunan Hizbullah yapılanmasını geri püskürtmek ve kuzeydeki yaklaşık 60 bin İsrailli yerleşimciyi evlerine geri döndürebilmek olduğunu söylüyor.