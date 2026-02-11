Kanbolat Görkem Arslan hayatını kaybetti

Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Kanbolat Görkem Arslan’dan acı haber geldi. Beyoğlu’ndaki evinde rahatsızlanan Arslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kanbolat Görkem Arslan evinde rahatsızlandı

Olay, dün gece saatlerinde Beyoğlu’nda meydana geldi. Kanbolat Görkem Arslan evinde rahatsızlanınca çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Arslan’ın, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Ölüm nedeninin kalp krizi olduğu belirtildi.

Birçok yapımda rol aldı

Kanbolat Görkem Arslan, kariyeri boyunca çok sayıda yapımda rol aldı. Arslan; “Çemberimde Gül Oya”, “Poyraz Karayel”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Hayat Bazen Tatlıdır”, “Kuruluş Osman” ve “Tatar Ramazan”ın da aralarında bulunduğu dizi ve filmlerle tanındı.

