Ahmet Çakar serbest bırakıldı

Ahmet Çakar: Hayatımı savcıya borçluyum

Bahis soruşturması kapsamında gözaltında olduğu sırada kalp rahatsızlığı geçirince hakkındaki gözaltı kararı kaldırılan futbol yorumcusu Ahmet Çakar, hastanedeki tedavisinin ardından ifade vermek üzere adliyeye geldi.

Ahmet Çakar “futbolda bahis ve şike” soruşturması kapsamında ifadesini verdikten sonra avukatıyla birlikte adliyeden ayrıldı. Çakar hakkında gözaltı kararı bulunan eşi ile ilgili olarak “Eşim çocuklarımın yanında yurtdışında. Bu tamamen daha önce belirlenmiş bir program. Eşim de de ay sonunda gelecek” dedi.

Serbest bırakıldığını duyuran Çakar, “İleride otomobilde ya da TV programında ölmediysem bunu savcı kardeşimize borçluyum. Biliyorsunuz kalbime stent takıldı. Yüzde 90 oranında bir daralma söz konusuydu” ifadelerini kullandı.

Son gelen bilgiye göre Ahmet Çakar, tedavisinin ardından ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. Çakar hakkında ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına kararı verildi.