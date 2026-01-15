Oyuncu Ufuk Özkan nakil bekliyor

Ufuk Özkan’ın durumu ciddi!

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan için organ nakli çağrısı yapıldı.

Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, ağabeyinin son sağlık durumu hakkında açıklama yaptı:

Ağabeyimin durumu maalesef çok ciddi.

Doktorlarımız, uygun donör bulunana kadar hastaneden ayrılmasına kesinlikle izin vermiyor. Şu an için tek odak noktamız nakil süreci.

Şu an ağabeyim yalnızca serum yoluyla beslenebiliyor.

Hastanede tedavi gören Özkan’ı, Geniş Aile dizisindeki rol arkadaşları Fırat Tanış, Bihter Dinçel ve Bülend Çolak ziyaret etmişti.

Özkan aslen Samsunludur. 12 yaşında Samsun’a kesin dönüş yaptıktan sonra Türkçeyi iyi konuşamaması nedeniyle öğretimine 8.sınıf yerine 5.sınıftan devam etmiştir. Samsun Belediye Konservatuarı ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden (2001) mezun olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmıştır. Tiyatro Kılçık İle 3 yıl Kabare Tiyatrosu yapmıştır.