PolitikaAmerikaDünyaEn Son HaberlerVideo

Kolombiya Devlet Başkanı Petro’ya suikast!

Kolombiya Devlet Başkanı Petro, bindiği helikoptere düzenlenen suikast girişiminden kurtulduğunu söyledi

NationalTurk NL11/02/2026
2 1 dakika okuma süresi
Kolombiya Devlet Başkanı Petro, bindiği helikoptere düzenlenen suikast girişiminden kurtulduğunu söyledi

Kolombiya’da suikast şok etkisi yarattı

ABD’nin türlü saldırıları altındaki Latin Amerikalı solcu liderlerden Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, suikast girişiminden kurtulduğunu söyledi

Sel felaketi yaşayan Cordoba eyaletine planlanandan geç gitmesini çocuklarıyla birlikte yolculuk ettiği helikoptere yönelik “suikast” haberini açıklayan Petro:

“İtiraf etmeliyim ki, son iki günü sevginin kollarında değil, öldürülmemek için kaçarak geçirdim… Sabah inmem gereken yere inemedim… Helikoptere ateş açılacağına dair bilgi vardı, üstelik çocuklarım da yanımdaydı; denize açıldık, 4 saat uçtuk ve inmemem gereken bir yere indim, ama bir şekilde indim”

Petro’nun 3 Şubat’ta Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump‘la görüşmesinin ardından, iki taraf da olumlu açıklamalar yapmıştı

Kolombiya Devlet Başkanı Petro’nun helikopterine iniş yapacağı sırada ateş açıldı. İsabet alan helikopter bölgeden uzaklaşmayı başardı.

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Reisi’nin ardından bir başka devlet lideri daha CIA ve Mossad tarafından helikopterine yönelik sabotaja maruz kaldı ve benzer vakalar artabilir.

Petro haberi böyle duyurdu – Video

Bağlantılar
NationalTurk NL11/02/2026
2 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu