Kolombiya Devlet Başkanı Petro’ya suikast!

Kolombiya’da suikast şok etkisi yarattı

ABD’nin türlü saldırıları altındaki Latin Amerikalı solcu liderlerden Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, suikast girişiminden kurtulduğunu söyledi

Sel felaketi yaşayan Cordoba eyaletine planlanandan geç gitmesini çocuklarıyla birlikte yolculuk ettiği helikoptere yönelik “suikast” haberini açıklayan Petro:

“İtiraf etmeliyim ki, son iki günü sevginin kollarında değil, öldürülmemek için kaçarak geçirdim… Sabah inmem gereken yere inemedim… Helikoptere ateş açılacağına dair bilgi vardı, üstelik çocuklarım da yanımdaydı; denize açıldık, 4 saat uçtuk ve inmemem gereken bir yere indim, ama bir şekilde indim”

Petro’nun 3 Şubat’ta Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump‘la görüşmesinin ardından, iki taraf da olumlu açıklamalar yapmıştı

Kolombiya Devlet Başkanı Petro’nun helikopterine iniş yapacağı sırada ateş açıldı. İsabet alan helikopter bölgeden uzaklaşmayı başardı.

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Reisi’nin ardından bir başka devlet lideri daha CIA ve Mossad tarafından helikopterine yönelik sabotaja maruz kaldı ve benzer vakalar artabilir.

Petro haberi böyle duyurdu – Video