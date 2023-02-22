İstanbul: Hangi Okullar Tahliye Edilecek! Tam Liste

İstanbul Valiliği, İstanbul’da riskli bulunan 93 okul hakkında tahliye kararı verdi. Söz konusu okullardaki toplam 51 bin öğrenci başka okullara nakledildi. İstanbul’da hangi okullar tahliye edilecek sorusunun cevabı yazımızda;

İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, “20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir” ifadeleri kullanıldı.

Yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve ilimizi de derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) kuruldu. Bu birimimizin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, İlimizde 1999 yılı öncesinde inşa edilen 1.418 okulumuzun etütleri yapıldığında 67’sinin depreme dayanıklı, 1.351’inin de riskli olduğu tespit edildi. Riskli bulunan 1.351 okulumuzdan 769’u güçlendirildi, 367’si yıkılıp yeniden yapıldı. 87 okulumuz da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarımızca güçlendirildi, yıkılıp yeniden inşa edildi. Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okulumuzdan 109’unun yıkılıp yeniden yapılması, 19’unun güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

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Bugün itibarıyla geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması; 17’sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, bu riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz ilçe kaymakamlıklarımız, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir. Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacaktır. İSMEP ile yenilenen okullarımız sayesinde ilimizdeki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitim ve öğretimlerine devam ediyorlar.

Böylelikle 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz de depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecekler. Bu süreçte sevgili öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin ve velilerimizin sabır ve anlayışına teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz”

İstanbul’da Hangi Okullar Tahliye Ediliyor? İşte Tam Listesi

Arnavutköy : Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu / Ortaokulu, Suatlar Anaokulu, Deliklikaya İlkokulu, Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu

: Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu / Ortaokulu, Suatlar Anaokulu, Deliklikaya İlkokulu, Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu Ataşehir : Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi, Akşemsettin Anaokulu, Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi A Blok

: Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi, Akşemsettin Anaokulu, Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi A Blok Avcılar : Gümüşpala İlkokulu, Güngör Tekiner Ortaokulu, Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu, Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi, Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu

: Gümüşpala İlkokulu, Güngör Tekiner Ortaokulu, Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu, Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi, Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu Bağcılar : Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu, Kazım Karabekir Ortaokulu, Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 Adet Atölye, Zübeyde Hanım Anaokulu, Massit Mesleki Eğitim Merkezi

: Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu, Kazım Karabekir Ortaokulu, Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 Adet Atölye, Zübeyde Hanım Anaokulu, Massit Mesleki Eğitim Merkezi Bahçelievler : Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu, Mustafa Kemal İlkokulu, Hürriyet İlkokulu, 1. Akşam Sanat Okulu Depo ve Lojmanları

: Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu, Mustafa Kemal İlkokulu, Hürriyet İlkokulu, 1. Akşam Sanat Okulu Depo ve Lojmanları Beşiktaş : Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi, Lütfü Banat İlkokulu, Yıldız Ertem Anaokulu, Lütfi Banat Ortaokulu

: Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi, Lütfü Banat İlkokulu, Yıldız Ertem Anaokulu, Lütfi Banat Ortaokulu Beykoz : Yavuz Selim İlkokulu, İshaklı İlkokulu, Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu, Kaynarca Anaokulu, Beykoz Anadolu Lisesi, Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi, Kemalettin Tuğcu İlkokulu

: Yavuz Selim İlkokulu, İshaklı İlkokulu, Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu, Kaynarca Anaokulu, Beykoz Anadolu Lisesi, Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi, Kemalettin Tuğcu İlkokulu Beylikdüzü : Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu, Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu

: Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu, Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu Beyoğlu : Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B Blok, Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli, Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

: Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi B Blok, Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli, Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çatalca : Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Binkılıç İmam Hatip ortaokulu, Karacaköy İlkokulu

: Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu, 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Binkılıç İmam Hatip ortaokulu, Karacaköy İlkokulu Esenyurt : Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi

: Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi Eyüpsultan : Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi

: Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi Fatih : Pertevniyal Lisesi B Blok ve Spor Salonu, Yedikule İlkokulu/Ortaokulu, Vefa Lisesi B Blok, Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu, Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

: Pertevniyal Lisesi B Blok ve Spor Salonu, Yedikule İlkokulu/Ortaokulu, Vefa Lisesi B Blok, Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu, Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Gaziosmanpaşa : Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu

: Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu Güngören : Ergenekon İlkokulu

: Ergenekon İlkokulu Kadıköy : Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu, Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu

: Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu, Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu Kağıthane : Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri, Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

: Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri, Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kartal : Yıldız İşçimenler İlkokulu, Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

: Yıldız İşçimenler İlkokulu, Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Küçükçekmece : Atakent Özel Eğitim Anaokulu, Papatya Anaokulu, Gelincik Anaokulu, Menekşe Özel Eğitim Anaokulu, Nene Hatun Anaokulu, Yasemin Anaokulu, Zübeyde Hanım Anaokulu

: Atakent Özel Eğitim Anaokulu, Papatya Anaokulu, Gelincik Anaokulu, Menekşe Özel Eğitim Anaokulu, Nene Hatun Anaokulu, Yasemin Anaokulu, Zübeyde Hanım Anaokulu Maltepe : Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu

: Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu Pendik : Fatih İmam Hatip Ortaokulu, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

: Fatih İmam Hatip Ortaokulu, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sancaktepe : Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu

: Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu Sarıyer : Şükrü Nailpaşa İlkokulu, Rumeli Feneri İlkokulu

: Şükrü Nailpaşa İlkokulu, Rumeli Feneri İlkokulu Şile : Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi

: Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Silivri : Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri Anadolu Lisesi, Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu

: Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri Anadolu Lisesi, Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu Şişli : Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu

: Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu Sultangazi : Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi, 75. Yıl İlkokulu/Ortaokulu, Mehmetçik İlkokulu

: Ergun Baylav Özel Uygulama Eğitim Merkezi, 75. Yıl İlkokulu/Ortaokulu, Mehmetçik İlkokulu Ümraniye : Ümraniye İmam Hatip Lisesi, Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

: Ümraniye İmam Hatip Lisesi, Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Üsküdar : Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı, Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A Blok

: Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı, Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A Blok Zeytinburnu: Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu

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