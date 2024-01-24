Hamilelik döneminde ortaya çıkan vitamin ve minarel eksikleri için sıklıkla takviyeler kullanılıyor. Peki, kimler iyot kullanmalı?

İyot nedir?

İyot, vücudumuz tarafından üretilmeyen, besinler ile alınabilen faydalı bir elementtir.

İyot vücutta ne işe yarar?

Vücudun tiroid hormonlarını üretebilmesi için iyota ihtiyacı vardır. Bu hormonlar vücudun metabolizmasını ve diğer birçok önemli işlevi kontrol eder. Vücudun hamilelik ve bebeklik döneminde uygun kemik ve beyin gelişimi için tiroid hormonlarına da ihtiyacı vardır. Yeterli iyot almak herkes için, özellikle de bebekler ve hamile kadınlar için önemlidir.

Günlük iyot ihtiyacı nedir?

0-6 ay 110 mcg

7-12 ay 130 mcg

1-8 yaş 90 mcg

9-13 yaş 120 mcg

14-18 yaş 150 mcg

Yetişkinler 150 mcg

Hamilelik dönemin 220 mcg

Emzirme dönemi 290 mcg

İyot eksikliği belirtileri

Şiddetli yorgunluk ve kas zayıflığı

Hızlı kilo alımı

Depresyon

Ciltte kabarıklıklar

Konsantrasyon zorluğu

Yavaş kalp atışı

Kuru cilt

Saç dökülmesi

Sürekli üşümek

Kabızlık

İyot eksikliği nelere sebep olur?

İyot eksikliği hipotiroidizme (tiroid bezinin az çalışmasına) neden olabilir.

Kadınlarda iyot eksikliği ayrıca aşağıdakilere de neden olabilir:

Doğurganlık sorunları

Düşük , ölü doğum ve erken doğum gibi hamilelikle ilgili sorunlar

İyot eksikliği olan doğmamış bebekler ve küçük çocuklar daha yüksek risk altındadır:

Beyin hasarı

Zihinsel engelli

Gelişim sorunları

Hamileler iyot takviyesi kullanabilir mi?

Hamile veya emziren kadınların, bebeklerinin düzgün bir şekilde büyümesi ve gelişmesi için yeterli miktarda iyot almaları gerekir. Anne sütüyle beslenen bebekler iyotu anne sütünden alırlar. Ancak anne sütünün iyot içeriği annenin ne kadar iyot aldığına bağlıdır.

Uygun fetal ve bebek gelişimi için yeterli miktarda iyot sağlamak amacıyla hamile ve emziren kadınların ve bebeklerin iyot takviyesi almasını önermektedir.

İnsanlar tiroidde iyot depolar ve hamilelikte tiroid çok aktiftir ve yaklaşık %50 daha fazla tiroid hormonu üretir. Kadınlar, fetüsün sağlıklı gelişimini desteklemek için yeterli hormon üretebilmek için hamileyken ekstra iyota ihtiyaç duyarlar.

Emzirme döneminde tiroid aktivitesi normale döner ancak anne sütüyle beslenen bebekler iyotun tamamını anne sütünden aldığı için iyot takviyesi önerilir.

Bebeğin sağlıklı gelişimi için gerekli olan besin maddelerinin daha yüksek düzeyde oluşturulması zaman alabileceğinden, kadınların hamileliği planlarken iyot takviyesi de önerilir. Bir kadın hamilelikten önce yeterli miktarda iyot almıyorsa, hamileliğin sonraki aşamalarında fetüsün ihtiyaçlarını karşılayacak yeterli depoya sahip olmayabilir.

Lancet’te yayınlanan yeni araştırma, hamilelikle ilgili iyot düzeylerine ve bunun bebeğin gelecekteki sinir gelişimini nasıl etkileyebileceğine ilişkin endişeleri artırdı. Dünya çapında çeşitli ülkelerin nüfusunda iyot eksikliği konusunda devam eden bir endişe yaşanıyor. İyot vücutta uzun süre depolanamadığı için besinlerle düzenli olarak alınması gerekir. Bilinen çeşitli işlevler arasında iyot, normal bilişsel işleve katkıda bulunur ve sinir sisteminin normal işleyişine katkıda bulunur.The Lancet’te yayınlanan çalışma, (Avon bölgesinde yaşayan) yaklaşık 1000 İngiliz anne ve çocuklarını içeriyordu ve hamilelikte iyot eksikliğinin çocukların zihinsel gelişimi üzerinde olumsuz etki yaratabileceğini ortaya koydu.

Kadınlar ne zaman iyot takviyesi almalı?

Kadınlar hamilelik planlarken, hamilelik sırasında ve emzirme döneminde iyot takviyesi almalıdır. Hamilelik planlanmamışsa kadınların hamile olduklarını öğrendikten sonra mümkün olan en kısa sürede iyot takviyesi almaya başlaması gerekir.

Hangi besinler iyot içerir?

Güçlendirilmiş ekmeğe ek olarak diğer iyot kaynakları yumurta, süt ürünleri ve iyotlu tuzdur.

Deniz ürünleri de iyi bir iyot kaynağıdır, ancak hamile ve emziren kadınlar, bazı balıklardaki yüksek cıva seviyeleri nedeniyle, haftada iki porsiyon pişmiş deniz ürünü alımını sınırlamalıdır.

Kadınlar sağlıklı bir beslenme yoluyla iyi bir oranda iyot elde edebilirken, son araştırmalar hamile veya emzirirken bunun yeterli olmadığını gösteriyor.

150 mikrogram iyot içeren günlük bir takviye, kadınların hamilelik öncesi, hamilelik sırasında ve emzirme döneminde ihtiyaç duyduğu ekstra iyotu sağlayabilir.