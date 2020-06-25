Sanofi Koronavirüs Aşısı Çalışmalarını Hızlandırıyor

Fransız üreticisi Sanofi koronavirüs aşısı yarışında rakipleri yakalamak için iki tip aşıyı test ediyor. Şirket, klinik denemelere başlamada rakiplerinin gerisinde kaldıktan sonra 2021’in ilk yarısında geliştireceği aşının onayını almayı planlıyor.

Şirket ve girişimdeki ortağı GlaxoSmithKline, ilk olarak önümüzdeki yılın ikinci yarısında bir aşının hazır olacağını öngörmüştü. Ancak rakiplerinin gerisinde kalan Sanofi koronavirüs aşısı yarışında geride kalmak istemiyor.

Sanofi-GSK aşısı, virüsün yüzeyini süsleyen ve konakçı hücrelere girme kabiliyeti için çok önemli olan koronavirüsün “başak” proteininin laboratuvarda sentezlenmiş bir versiyonunu içeriyor. Bu rekombinant aşı, aynı zamanda GSK’nın tescilli adjuvanlarından biri olan, vücudun yabancı bir saldırıya karşı bağışıklık tepkisini artırabilen, teoride belirli bir aşının gücünü artıran bileşiklerle formüle ediliyor.

Başlangıçta Aralık 2020 yapılması planlanan birleştirilmiş Faz I / II klinik araştırmalarının erkene alınarak Eylül ayında başlayacağı bildirildi. Hedef koronavirüs aşısını haziran 2021’de piyasaya sürmek.

Sanofi Pasteur’un başkan yardımcısı Thomas Triomphe, “Tüm gözler aşı yoluyla bulaşıcı hastalığın önlenmesinde olduğu için halk sağlığını korumak adına yenilikçi yollar arıyoruz” diyor.

Sanofi Koronavirüs Aşısı için Bir Başka Çalışma Daha Var

Sanofi, Amerikan terapötik şirketi Translate Bio ile biraz daha az hızlandırılmış bir zaman çizelgesinde ayrı bir dizi aşı adayı daha geliştiriyor.

Bu ikinci çalışma, Moderna ve BioNTech, Pfizer ve Fosun Pharma arasında bir ortaklık da dahil olmak üzere Sanofi’nin rakiplerinden birkaçı tarafından uygulanan bir yaklaşım olan mRNA teknolojisine dayanıyor.

Bu tür mRNA aşıları yeni ve şimdiye kadar hiçbiri insanlarda kullanım için onaylanmadı.

İnsan hücrelerini, koronavirüs tarafından üretilen proteinlere benzeyen proteinlere dönüştürmek için tasarlandılar, böylece patojenin kendisine olan ihtiyacından kaçınıldı. Amaç, gerçek virüs yerleşmeye çalıştığında vücudu hastalıktan koruyacak güçlü bir bağışıklık tepkisi ortaya çıkarmak.

Bir aşı araştırmacısı ve Yale Küresel Sağlık Enstitüsü müdürü Saad Omer, “Büyük ölçekte aşı üretimi ve dağıtımı için tecrübeleri olan Sanofi bu gibi yenilikçi aşı formülasyonlarını ileriye itmeye hazır. Ancak bu, zaman çizelgelerini yansıtma konusunda dikkatli olmamamız gerektiği anlamına gelmez” diyor.

Sanofi-Translate Bio mRNA aşıları şu anda klinik öncesi test aşamasında. Sanofi, I. Aşamanın yıl sonuna kadar başlamasını planlıyor.