“Yüzde 99 İşe Yarayacak” Koronavirüs Aşısı: Coronavac

Bir dakikadan az

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Virüs salgınının başladığı ülke olan Çin’de Sinovac adlı şirketin Çinli bilim adamlarıyla geliştirdikleri aşı için çok iddialı açıklamalar geldi.

Geliştirilen aşının şu an klinik deneylerde ikinci aşamada olduğu ve çalışmalarda binlerce gönüllü denek kullanıldığı bildirildi.

Sinonac çalışanı bilim insanı Luo Baishan, aşının yüzde 99 oranında başarılı etkileri olduğundan emin olduklarını ileri sürdü.

Koronavirüs Aşısının İsmi Belli: CoronaVac

İngiliz medyasındaki habere göre, aşının adı ‘CoronaVac’ olarak belirlendi.

Aşının hayvan deneylerinde maymunları koronavirüsten koruduğu iddia edildi. Şirket ise yaptığı açıklamada “Sinovac Biyotek’te çalışan bilim insanları, toplamda 8 maymuna 2 farklı koronavirüs aşısı verdi. Yaklaşık 3 hafta sonra, maymunlar, koronavirüse neden olan SARS-CoV-2 virüsüne maruz bırakıldı. Maymunlardan hiçbiri enfeksiyon göstermedi” denildi.

Açıklamada hayvanlar üzerinde elde edilen başarının insanlarda da aynı şekilde sonuç vermesi gerektiği, çalışmaların sürdüğü ve bazı Avrupa ülkeleriyle temas halinde olunduğu aktarıldı.