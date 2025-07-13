Tip 1 diyabetli ilk Barbie piyasada

Barbie, bu kez yalnızca modaya yön vermekle kalmıyor, aynı zamanda milyonlarca çocuğun hayatına da dokunuyor. Oyuncak devi Mattel, ABD’de yaklaşık 300 bin çocuk ve gencin yaşadığı tip 1 diyabeti görünür kılmak amacıyla, insülin pompası ve glikoz monitörü taşıyan ilk Barbie bebeği tanıttı. Lansman, Washington’da düzenlenen Breakthrough T1D Çocuk Kongresi’nde gerçekleşti.

Barbie’nin yeni kimliği: Tip 1 diyabetle hayat

Kestane rengi saçları, mavi puantiyeli üstü ve ruffled etek kombiniyle öne çıkan yeni Barbie, beline takılı insülin pompası ve kolundaki sürekli glikoz ölçerle diyabet farkındalığını merkezine alıyor. Barbie’nin cep telefonundaki uygulama ekranı, gerçek kan şekeri verilerini yansıtıyor. Bebekle birlikte gelen mavi çanta ise tıpkı ayakkabıları gibi kıyafetiyle uyum içinde ve içindeki atıştırmalıklarla gün boyunca kan şekeri yönetimine destek oluyor.

Barbie’nin verileri gerçek: Diyabeti olan çocuklar için bir ayna

Breakthrough T1D’nin pazarlama direktörü Emily Mazreku, Mattel ile iş birliği içinde bebeğin tasarım sürecini yönetti. Tip 1 diyabetle yaşayan Mazreku, Barbie’nin telefon ekranındaki verilerin kendi ölçüm günlüğünden alındığını belirtiyor. “Bebeğin glikoz seviyesi 130 mg/dl olarak görünüyor ve bu tamamen normal aralıkta” diyen Mazreku, çocuklara hem gerçeklik hem de empati sunmak istediklerini vurguladı.

Görünürlüğü artırmak için 2 yıllık hazırlık

Barbie’nin yeni modeli, Mattel’in farklılıkları kutladığı Fashionista serisinin bir parçası. Bu seri; işitme cihazı kullanan, görme engelli, protezli, vitiligolu ya da Down sendromlu bebekleri de içeriyor. Mattel sözcüsü Devin Duff, “Barbie’de kendini gören kişi sayısının artması hâlâ derin bir yankı uyandırıyor” dedi.

Oyuncaklarla empati eğitimi: Aynalar ve pencereler

Queen Margaret Üniversitesi’nde görev yapan akademisyen Dr. Sian Jones’a göre, çocukların engelli oyuncaklarla oynaması, hayatlarında karşılaşacakları farklılıkları anlamaları açısından çok önemli. Jones, “Bir oyuncak evi rampasızsa ve tekerlekli sandalyedeki Barbie giremiyorsa, çocuklar çözüm üretmeye başlıyor. Bu da gerçek yaşam empatisinin temeli oluyor” dedi.

Bireysel yansımanın gücü: Tıpkı annem gibi

Mazreku, yeni Barbie’yi evine götürdüğünde üç yaşındaki kızının tepkisini anlatırken duygulandı: “Bana baktı ve ‘O annem gibi’ dedi. Bu, kelimelerle anlatılamayacak kadar anlamlıydı.” Küçük kızının diyabeti yok ama annesinin her gün bu cihazlarla yaşadığını, bunu gururla taşıdığını görüyor. Barbie sayesinde bunu şimdi bir oyuncağında da görebiliyor.