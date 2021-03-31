Aşı yok randevu var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta sonu yaptığı açıklamada yeni yaş grupları için aşılama uygulamasının başlayacağını duyurdu. Pazar günü ise 60 yaş üstü ve 60 yaş üstünün eşlerine randevular açıldı. Ayrıca kronik hastalıkları bulunanlar da randevu almaya başladı. MHRS, E Nabız, E Devlet ve ALO 182’den günlerdir milyonlarca kişi aşı randevusu oluşturuyor. 15 milyonu aşkın doz aşının uygulandığı Türkiye’de şimdiye kadar vatandaşlar aşılarla ilgili bir sorun yaşamamıştı ta ki bugüne kadar…

31 Mart Çarşamba günü aşı olmak için randevu alan vatandaşların büyük kısmı saatlerce kalabalık ortamlarda bekletildi ama evlerine aşı olmadan döndü. İstanbul, İzmir, Ankara gibi pek çok şehirde aşı tedariki konusunda ciddi sorunlar olduğu gelen haberler arasında.

Bugün Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nden aşı randevusu alan 70-80 kişinin saatlerce bir arada oturduğu ama aşı olmadan hastaneden ayrıldığı öğrenildi. Sağlık çalışanları ise konu hakkında bilgileri olmadığı için mağdur olan vatandaşlara net bir yanıt veremiyor.

Vatandaşlar konu hakkında şikayetlerini ALO 184’ü arayarak yapmaya başladı. Konu hakkında ise Sağlık Bakanlığı’ndan henüz bir açıklama yapılmadı.

Benzer bir durumu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay’ın ailesi de yaşadı. Atay, sosyal medya hesabından “Babam ve annemin aşı sırası geldi, randevularını aldılar. Babam bugün aşı vurulmaya gitti. Bil bakalım ne yok? Evet, doğru bildin. Aşı yok” paylaşımında bulundu.

Atay’ın paylaşımına Sağlık Bakanlığı hesabından “Barış Bey, konu ile ilgili detayları ve iletişim bilgilerinizi direkt mesaj üzerinden iletebilir misiniz?” cevabı verildi.

Aşı randevusu aldıkları halde aşı olamayanlar ise haklarının yanıp yanmadığını merak ediyor. Aşı olamayanların randevuları MHRS’de geçmiş randevular arasında gösteriliyor. Vatandaşlar sistemden yeni aşı randevusu oluşturabiliyor. Aile hekimleri ise hastaların sağlık ocaklarına gelmeden önce telefon açarak bilgi almalarını öneriyor.

Hem Çin hem Alman aşısı geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “BioNTech-Pfizer aşısının şu an Türkiye’ye geldiği doz miktarı 2.8 milyon oldu. Bir hafta, 10 gün içinde de 4.5 milyona tamamlanmış olacak. Ayrıca bugün itibariyle, 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye’de yapılacak aşı elimize ulaşmış durumda” açıklamasında bulunmuştu.

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