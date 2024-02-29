Tip 2 diyabet tüm dünyada kanser ve kalp hastalıkları gibi en çok görülen sağlık sorunlarının başında geliyor. Yaşam şeklinin hastalığa göre yönetilmesi gerektiği Tip 2 diyabette bir tedavinin mümkün olup olmadığı, Tip 2 diyabet riskinin kimlerde daha yüksek olduğu merak ediliyor. Ülkemizde de yaygın olan Tip 2 diyabet belirtileri nelerdir?

Tip 2 diyabet nedir?

Tip 2 diyabet, vücudun insülini verimli bir şekilde kullanmaması ve yavaş yavaş yeterli insülin üretme yeteneğinin kaybolması sonucu gelişir. İnsülin kandaki glikoz miktarını kontrol eden bir hormondur. İnsülin, karbonhidratların sindirimi sırasında üretilen glikozun kandan enerji için kullanılabileceği vücut hücrelerine taşınmasına yardımcı olur.

Tip 2 diyabette vücut hücreleri insüline etkili bir şekilde yanıt vermez. Buna insülin direnci denir. glikozun kanda kalmasına neden olur ve kandaki glikoz seviyesinin normalden daha yüksek olmasına ( hiperglisemi olarak bilinir ) yol açar.

Tip 1 ve tip 2 diyabet arasındaki fark nedir?

Tip 1 diyabette, insülin üreten hücreler vücudun bağışıklık sistemi tarafından yok edildiğinden insanlar çok az insülin üretir veya hiç üretmez. Tip 1 diyabet otoimmün bir hastalıktır.

Tip 2 diyabette vücut, hastalığın erken safhalarında yeterince insülin üretebilir ancak buna etkili bir şekilde yanıt veremez. Tip 2 diyabet ilerledikçe pankreas yavaş yavaş yeterli insülin üretme yeteneğini kaybeder. Tip 2 diyabet, aşırı kilolu veya obez olmak, zayıf beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite gibi kalıtsal faktörler ve yaşam tarzı risk faktörleriyle ilişkilidir.

Tip 2 diyabetin belirtileri nelerdir?

Tip 2 diyabetli birçok kişi ilk başta herhangi bir semptom yaşamaz ve yıllarca teşhis edilemeyebilir. Yaşanan bazı belirtiler şöyle:

Çok sık aşırı susamış hissetmek

Daha fazla idrar çıkarmak

Yorgun hissetmek

Aç hissetmek

Yavaş iyileşen kesikler ve yaralar

Tip 2 diyabetin nedeni nedir?

Tip 2 diyabetin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak tip 2 diyabet gelişimi için risk faktörleri şunları içerir:

Ailede tip 2 diyabet öyküsü

Aşırı kilolu veya obez olmak, özellikle bel çevresinde fazla kilo olması

Düşük düzeyde fiziksel aktivite

Kötü beslenme

55 yaşının üzerinde olmak

Gebelik diyabeti geçirmiş olmak

Polikistik over sendromu yaşamak

4,5 kg’ın üzerinde bebek sahibi olmak

Tip 2 diyabet nasıl teşhis edilir?

Doktorunuz diyabet hastası olduğunuzdan şüpheleniyorsa muhtemelen glikoz seviyenizi değerlendirmek için kan testi yaptırmanız gerekecektir . Tip 1 veya tip 2 diyabet olsun, diyabetin erken teşhis edilmesi önemlidir . Bu şekilde daha iyi kontrol edilebilir ve komplikasyonlar önlenebilir veya en aza indirilebilir.

Test sırasında damardan kan alınır ve patoloji laboratuvarına gönderilir.

Tip 2 diyabet nasıl yönetilir?

Tip 2 diyabet öncelikle yaşam tarzı değişiklikleriyle yönetilir, ancak sıklıkla ilaçlara da ihtiyaç duyulur. Ayrıca doktorunuzun yardımıyla diyabetinizi kontrol etmeyi ve izlemeyi öğrenmeyi de içerir .

Sağlıklı bir yaşam tarzını takip etmek, tip 2 diyabetin tedavisinde çok önemlidir ve ilaç ihtiyacını azaltabilir veya geciktirebilir ve komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir. Öneriler şunlardır:

Sağlıklı bir diyet uygulayın

Fiziksel olarak aktif olmak

Aşırı kilolu veya obezseniz kilo vermek

Sigarayı bırakmak

Alkol tüketimini sınırlamak

Tip 2 diyabet tedavi edilebilir mi?

Tip 2 diyabet tedavi edilemez, ancak bu duruma sahip kişiler, yaşam tarzı değişiklikleri ve gerekirse kan şekeri seviyelerini kontrol etmek için diyabet ilaçları yoluyla tip 2 diyabetlerini yönetebilirler.

Aşırı kilolu veya obez olan bazı kişilerin, özellikle teşhislerinin erken döneminde önemli miktarda kilo vererek tip 2 diyabetlerini remisyona sokabilecekleri de ortaya çıkıyor. Kan şekeri ölçümleri diyabet aralığının altındaki sağlıklı seviyelere dönüyor. Kalıcı bir çözüm değil ve şeker hastalığı geri gelebilir, dolayısıyla sürdürülmesi gerekiyor. Ancak birçok kişi 2 yıl sonra hâlâ remisyondaydı. Bu sadece doktorunuzun gözetiminde denenmelidir.

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