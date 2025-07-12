Galatasaray’dan gollü açılış

Galatasaray’da perdeyi Berkan Kutlu açtı
Galatasaray, 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 5-2 kazandı. Yedek ağırlıklı bir kadroyla sahaya çıkan sarı-kırmızılılar 7. dakikada üstünlüğü yakaladı. Berkan Kutlu, Yusuf’un savunmadan seken şutuna gelişine vuruşuyla Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. 11’de kaleciyle karşı karşıya kalan Soukou, Ümraniyespor’a eşitliği getirdi.
Galatasaray’da Zaniolo da boş geçmedi
Galatasaray‘da 16. dakikada Yusuf Demir’in şutunda direk gole izin vermedi. 33’te Berkan Kutlu’nun pasında penaltı noktasına doğru hareketlenen Zaniolo aşırtma vuruşuyla Galatasaray’ı 2-1 üstünlüğe taşıdı. 59’da Kazımcan Karataş’ın asistinde Derrick Köhn durumu 3-1 yaptı. 64’te Toheeb Kosoko, Ümraniyespor’un ikinci golünü kaydetti. İkinci yarının başında oyuna dahil olan Metehan Baltacı, 69’da durumu 4-2 yaptı. 86’da 16 yaşındaki Ada Yüzgeç skoru 5-2’ye taşıdı.