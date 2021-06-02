Doğrudan Aşı Satışı Mümkün Olacak mı? Moderna da Başvurdu

Moderna, 18 yaş ve üstü kişilerde kullanılmak üzere Covid-19 aşısının tam onayı için ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne başvuran en son ilaç şirketi oldu. FDA onayı, şirketin aşıyı doğrudan tüketicilere pazarlamasına izin verecek

Tam onay, okulların, işverenlerin, devlet kurumlarının ve ABD ordusunun aşıları zorunlu kılmasını da kolaylaştırabilir.

Moderna CEO’su Stéphane Bancel yaptığı açıklamada, “FDA ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz ve Faz 3 çalışmamızdan verileri göndermeye devam ediyoruz” dedi.

Geçen ay Pfizer ve BioNTech, 16 yaş ve üzerindeki kişilerde kullanılmak üzere aşılarının tam onayı için kuruma başvurmuştu.

Moderna’nın aşısı Aralık ayında acil kullanım için yetkilendirildi ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden alınan verilere göre, Pazar günü itibariyle Amerika Birleşik Devletleri’nde 151 milyondan fazla doz uygulandı.

Geçen hafta Moderna, aşısının gençler üzerinde oldukça etkili göründüğünü ve Haziran ayında ergenler için acil kullanım izni başvurusunda bulunmayı planladığını duyurdu. Pfizer aşısının geçen ay 12 ila 15 yaşındaki çocuklarda kullanılmasına izin verildi.

ABD’de aşılama hızı Nisan ayının ortasından itibaren keskin bir şekilde düştü.

Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Vakfı’nın tıbbi direktörü ve bir aşı uzmanı olan Dr. William Schaffner, “İşlerin çok hızlı hareket etmesinden ve olası yan etkilerden endişe duyan birçok insan olduğunu düşünüyorum” dedi. Ancak zamanla bu endişelerin azalış eğilimi gösterdiğini de sözlerine ekledi.