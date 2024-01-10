Kulak çınlaması için mobil çözüm: MindEar

MindEar, sohbet robotu aracılığıyla bilişsel davranışçı terapiyi (BDT) ses terapisiyle birlikte sunarak beynin durumu görmezden gelmeyi öğrenmesini sağlıyor.

İster çınlayan bir ses, ister sürekli bir uğultu olsun, kulak çınlaması yaygın ve sıklıkla rahatsız edici bir durumdur.

Artık araştırmacılar bunun etkisini azaltabilecek bir telefon uygulaması tasarladıklarını söylüyor.

Tinnitus, dış bir kaynağın sonucu olmayan seslerin algılanmasıdır ve dünya üzerinde yaklaşık yüzde 10’u etkilediği düşünülür.

Tedavisi olmasa da, bilişsel davranışçı terapi de dahil olmak üzere durumu yönetmenin çeşitli yolları var.

Bu, insanların sesle olan duygusal bağlarını azaltmalarına yardımcı olarak beynin onu ayarlamayı öğrenmesine olanak tanır. Ancak BDT pahalı ve insanların erişmesi zor olabilir.

Araştırmacılar, ses terapisi gibi diğer yaklaşımlarla birlikte bir chatbot aracılığıyla BDT sağlayan MindEar adında bir uygulama geliştirdiler.

MindEar nedir?

Çalışmanın Auckland Üniversitesi’nden baş yazarı ve kulak çınlaması sorunu yaşayan Dr. Fabrice Bardy, “Yapmak istediğimiz şey insanların kontrolü yeniden kazanmalarını sağlamak” dedi.

Frontiers in Odyoloji ve Otoloji dergisinde yazan Bardy ve meslektaşları, 28 kişinin çalışmayı nasıl tamamladığını şöyle açıklıyor;

“Bunlardan 14’ünden uygulamanın sanal koçunu sekiz hafta boyunca günde 10 dakika kullanması istendi. Diğer 14 katılımcıya da bir klinik psikologla yarım saatlik dört video görüşmesiyle benzer talimatlar verildi.

Katılımcılar çalışmadan önce ve sekiz haftalık sürenin ardından online anketleri doldurdular.

Sonuçlar, yalnızca uygulamanın verildiği altı katılımcının ve video görüşmeleri de verilen dokuz katılımcının, kulak çınlamasının neden olduğu sıkıntıda klinik olarak anlamlı bir azalma gösterdiğini ve her iki grup için de benzer fayda sağladığını ortaya koyuyor.

Sekiz hafta daha geçtikten sonra, her iki gruptan toplam dokuz katılımcı bu tür gelişmeler bildirdi.”

Brady, ekibin belirli kişilerin bir klinik psikoloğun ek desteğinden diğerlerinden daha fazla yararlanıp faydalanmadığını araştırmayı umduğunu, bazılarının anksiyete, stres veya uyku bozukluklarının yanı sıra kulak çınlaması da yaşayabileceğini, yani ekstra yardıma ihtiyaç duyulabileceğini ekledi.

MindEar: Geniş kapsamlı araştırma başlayacak

Ekip, uygulamanın University College London (UCL) hastanesinde daha geniş bir klinik denemesini başlatmak üzere.

Deneye katılan UCL Kulak Enstitüsü’nden Dr. Lucy Handscomb, kulak çınlaması için kişisel yardıma ulaşmanın kolay olmadığını, hastaların terapiyi beklerken sıklıkla kaygılarında artış yaşadıklarını söyledi;

“Umudum şu ki, insanlara kulak çınlaması ile olan yolculuklarında erkenden bu çok dikkatli tasarlanmış müdahaleye erişim sağlayarak, sıklıkla meydana gelen bazı olumsuz düşünce döngülerine girmeleri engellenecek ve kulak çınlaması ile iyi bir şekilde yaşayabilecekler. MindEar’ı şahsen kulak çınlaması terapisinin yerini alacak bir araç olarak görmüyorum ama bunun çok değerli bir tamamlayıcı olabileceğini düşünüyorum.”

Uygulama türünün ilk örneği değil. Diğerlerinin arasında, Birleşik Krallık’ta büyük bir klinik araştırmanın konusu olan Oto tinnitus uygulaması da bulunuyor.

Bu denemede yer alan ve Cambridge Üniversitesi hastaneleri NHS vakfı vakfında danışman KBB cerrahı olan Matthew Smith, uygulamaların kulak çınlaması ile mücadelede değerli bir yol sunabileceğini, özellikle de tedavinin daha fazla hastaya açılmasını sağlayabileceğini söyledi.

Ayrıca BDT’nin kulak çınlaması tedavisinin yalnızca bir yönü olduğunu belirterek dikkatli olunması çağrısında bulundu;

“İşitme cihazı sağlanması, bazı insanlar için kulak çınlaması tedavisinin önemli bir parçası ve bu, uzaktan tedavi için zorluk teşkil ediyor. Uygulama tek başına herkesin kulak çınlaması için tek çözüm değildir ancak bu rahatsızlığı olan hastalara değerli bir terapi sağlayabilir.”

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