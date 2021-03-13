Yerli aşı ne zamana kullanılır?

Türkiye’de 17 ayrı aşı çalışması devam ediyor. Söz konusu çalışmalar içerisinden Erciyes Üniversitesi’nin geliştirdiği aşının faz-2 çalışmaları sürüyor. Pek çok kişi yerli aşının ne zaman uygulanacağını araştırıyor. Yerli aşı ne zaman kullanılacak?

Yerli aşı son durum

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili konuştu. Prof. Dr. Mustafa Çalış, “”Aşılama çalışmaları bizleri biraz da olsa rahatlattı. İnşallah bu süreç başarılı şekilde devam eder ve pandemi süreci bir an evvel sona erer. Ben tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarımızın hepsi mesai saati olmayan birkaç meslekten birini yapmaktadırlar. Gerçekten büyük bir özveri ve mücadeleyle çalışıyorlar. Kovid-19’dan dolayı vefat eden sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

ERÜ tarafından geliştirilen yerli aşı çalışmalarının da devam ettiğine değinen Çalış, “Dün itibarıyla faz-2 kapsamında 250 gönüllümüzün birinci dozlaması tamamlandı. İkinci dozlama aşamasına da birkaç gün önce geçilmişti ve çalışmalara devam edilmekte. İnşallah en kısa zamanda faz-2 ve faz-3 çalışmaları biter ve yerli aşımıza ulaşırız. Bizde ERÜ olarak bu sürece katkı vermiş oluruz” açıklamasını yaptı.