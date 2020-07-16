“TSK Darbe Yapmıştır, Polis Askere Karşı Koymaz” İddiası

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Emniyet Genel Müdürlüğü’nde müdürlerin katılımıyla toplantı yapıldığını ve bu toplantıda “TSK darbe yapmıştır, polis askere karşı koymaz” şeklinde karar çıktığını iddia etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Habertürk TV’de 15 Temmuz’un 4. yıl dönümünde yayınlanan programda, 15 Temmuz 2016 gecesi Emniyet Genel Müdürlüğü’nde emniyet müdürlerinin toplantı yaptığı, bu toplantıda “TSK darbe yapmıştır, polis, askere karşı koymaz” şeklinde çıkan kararın, mesajla tüm emniyet mensuplarına gönderildiği yönünde ‘asılsız bir iddiada’ bulunduğu belirtildi.

Açıklamada emniyet teşkilatının FETÖ’cü hainlerin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine karşı bütün gücüyle karşı koyduğu ifade edildi. Emniyetten 63 polisin şehit, 284’ünün ise gazi olduğunun hatırlatıldığı açıklama şöyle devam etti:

“İfade etmek isteriz ki Türk Polis Teşkilatı olarak bu iddiayı şiddetle reddediyoruz. Bırakınız Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını, taşra teşkilatı da dahil hiçbir kademesinde iddia edildiği gibi bir konu gerçekleşmemiştir, benzer bir şifai emir de verilmemiştir. Hal böyle iken aradan geçen 4 yıl içerisinde yapılan yargılamalar ve tanık beyanları da dahil olmak üzere maddi hiçbir delil de ortada yokken böylesine yanlış, asılsız, mesnetsiz, zan altında bırakmaya dönük iddianın hangi amaçla ortaya atıldığı anlaşılamamıştır.”

Doğu Perinçek Habertürk’teki programda, söz konusu kararın teşkilat içinde tüm personele gönderildiğini de ileri sürmüştü.