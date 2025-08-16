Türkiye’den Maldivler’e stratejik adım

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, TCG Volkan’ın Maldivler’e intikali 1 Temmuz 2025’te başladı ve 7 Ağustos’ta başarıyla tamamlandı. 10 Ağustos’ta Male Limanı’na yanaşan gemide Türk bayrağı indirme töreni yapıldı. Törene Maldivler Savunma Bakanlığı yetkilileri ve Türkiye’nin Kolombo Büyükelçisi Semih Lütfü Turgut katıldı.

Hizmete giriş töreni

Hücumbotun Maldivler Milli Savunma Kuvvetleri (MNDF) envanterine katılımı, 15 Ağustos 2025’te düzenlenen resmi törenle gerçekleşti. Törene Maldivler Cumhurbaşkanı, üst düzey devlet yetkilileri ve Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız da iştirak etti.

Maldivler’de mürettebata eğitim verilecek

TCG Volkan’ın Maldivler’de faal hale gelmesinin ardından, Türk Deniz Kuvvetleri’nden bir ekip, Maldivli mürettebata gemi üzerinde iki hafta boyunca ileri seviye birlik eğitimi verecek.

Geminin teknik özellikleri

TCG Volkan (P-343), 1981’de Türk Deniz Kuvvetleri’ne katılmış, 2024’te test ve eğitim gemisi olarak sınıflandırılmıştı. Alman Lürssen Werft tarafından tasarlanan Doğan sınıfı hücumbot, Türkiye’nin Harpoon gemisavar füzeleriyle donatılan ilk hücumbot sınıfında yer alıyor. Bu sınıf, Türk denizciliğinin modernleşme sürecinde önemli bir dönüm noktası kabul ediliyor.

Uzunluk: 58,1 m

Genişlik: 7,62 m

Deplasman: 436 ton

Maksimum hız: 38 knot

Menzil: 1.050 deniz mili

Mürettebat: 45 kişi

