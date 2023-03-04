2023’te İmar Affı: Ne Zaman Gelecek?

İMAR AFFI 2023 NE ZAMAN GELİYOR? SON DAKİKA GELİŞMELERİ NELER?

İmar Barışı ile ilgili son dakika gelişmeleri, yapılarını kayıt altına almak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip edilmektedir. BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından Ekim ayında İmar affı TBMM’ye sunulmuştu. TBMM Başkanlığı ise konuyu komisyona sevk etmişti. Destici açıklamasında yüz binlerce vatandaşın ve binlerce ailenin iptal edilen yapı kayıt belgeleri sonucunda idari para cezası ve yıkım kararıyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış olanların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla İmar Barışının çıkacağını söylemişti. İmar Barışının çıkıp çıkmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, ilerleyen haftalarda bu konu gündeme geleceği bekleniyor.

TAPUDA KAYITLI GAYRİMENKULLERE DİKKAT!

Tapuda kayıtlı her gayrimenkulün kesinlikle incelenmesi ve güncel durumunun saptanması önerilmektedir. Yapılan araştırmaların sonucunda, belirli bir gayrimenkulün sahip olduğu tüm haklardan haberdar olmak ve bu hakların gelecekteki değerinin üzerinde etkileri hakkında bilgi sahibi olmak önem arz etmektedir. Özellikle İmar Barışı sonrasında, tapuda kayıtlı gayrimenkullerin haklarının korunması ve kayıtlarının güncel olması için dikkatli olunması gerekmektedir.

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