Hollywood Efsanesi: Bradbury Binası

Ölü bir adamın tavsiyesi üzerine inşa edilen ikonik Hollywood binası Bradbury Building…

Bradbury Binası şu anda Los Angeles şehir merkezindeki mevcut en eski ofis binasıdır.

Muhteşem mimarisi nedeniyle yalnızca koruma altındaki bir simge yapı değil, aynı zamanda onlarca yıldır Hollywood ve müzik endüstrisinin favori çekim yeri olmuştur. Yaratılış hikayesi ise gerçekten tuhaf.

304 South Broadway: Bu adres muhtemelen ABD’nin Los Angeles şehrinde birçok turistin gündemindedir.

Hayır, burası efsanevi Hollywood bölgesi değil, tarihi artık film endüstrisiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı olan bir bina.

Beş kat yüksekliğindeki ve şehirdeki mevcut en eski ofis binası olan Bradbury Binası da başlı başına bir simge. Bu esas olarak iç avlunun muhteşem mimarisinden kaynaklanıyor. Ama aynı zamanda binanın tuhaf kökenleri yüzünden.

Bradbury Building’in İlginç Hikayesi

Zengin sanayici Lewis Bradbury’nin Los Angeles şehir merkezinde çok özel bir ev inşa ettirdiği yıl 1893’tü.

Altın madenleri ve gayrimenkul sayesinde zenginleşen kodaman, işi için benzersiz bir bina istiyordu.

Şehirdeki tarihi mekanları yöneten LA Conservancy’ye göre, başlangıçta Sumner Hunter adında bir kişiyi mimar olarak görevlendirdi.

Bradbury Binası’nı Viktorya tarzı bir avluyla tamamlanan kumtaşı bir bina olarak tasarladı. Buradaki özellikler arasında mermer merdivenler, sanatsal tasarımlı ferforje ızgaralar, korkuluklar ve açık asansörler vardı.

Bir hayalet tarafından ikna edildi

İnşaat daha sonra George H. Wyman adında başka bir adam tarafından denetlendi ve o, bugün şehirde hala önemi olan binayı inşa etti.

Ama asıl çılgınca olan, Wyman’ın işi ilk etapta nasıl aldığının hikayesi. Atlas Obscura’ya göre Bradbury onu gerçekten mimar olarak işe almak istiyordu ancak Wyman’ın başlangıçta projeyle hiçbir ilgisi yoktu.

Ta ki öbür dünyadan gelen bir ses onu görevi kabul etmeye ikna edene kadar. Buna göre geleceğin mimarı, yıllar önce ölen kardeşiyle bir ruh çağırma seansında görüştü. Daha sonra ona Bradbury Binası’nı inşa etmesini tavsiye etti.

Ancak Wyman’ın şu anda ikonik bir bina olan binanın inşasına ne kadar çaba harcadığı bugüne kadar belirsizliğini koruyor.

“LA Conservancy“nin bildirdiği gibi, selefi Hunt’ın planlarını neredeyse hiç değiştirmeden benimsedi. Yine de sonuç, her yıl film şehri Los Angeles’a gelen sayısız ziyaretçiyi memnun etmeye devam ediyor.

Film hayranlarının kolektif hafızasına kazınan birçok unutulmaz sahne bir zamanlar burada çekilmişti.

Efsanevi çekim yeri

Bradbury Building, 1944 gibi erken bir tarihte, Barbara Stanwyck ve Fred MacMurray’le birlikte Double Indemnity filminde ilk kez sahneye çıktı.

1974’te Jack Nicolson’un da rol aldığı Chinatown’da konuk oyuncu olarak yer aldı.

Ancak belki de en efsanevi olanı, Harrison Ford’un 1982 yapımı bilim kurgu filmi “Blade Runner”da binada görünmesidir.

Bu özel bina aynı zamanda çok sayıda başka filmde, müzik videosunda ve video oyununda da ölümsüzleştirildi.

1990’ların başında Bradbury Binası tamamen restore edildi. Tarihi binaların onarımında uzmanlaşan Spectra şirketi 2016 yılında yeni bir çalışma daha gerçekleştirdi.

Ev artık Ulusal Tarihi Yerler Sicilinde listelenmiştir ve Ulusal Tarihi Simgesel Yapı olarak kabul edilmektedir.

Her cumartesi sabah 9.45’te “ LA Conservancy ” rehberli turuyla binayı ve özel tarihini daha iyi tanıyabilirsiniz.

Bu, 15 dolarlık bir katılım ücretine mal oluyor. 17 yaşına kadar olan katılımcılar 10 dolar tutarında indirimli fiyat öderler.

Bradbury Binasını kendiniz ziyaret etmeyi tercih ederseniz, genellikle bunu her gün sabah 9:00 ile akşam 17:00 arasında yapma fırsatınız vardır. Giriş ücretsizdir.

Ancak dikkatli olun, burası hala aktif olarak kullanılan bir ofis binası, bu nedenle ziyaretçilerin örneğin tarihi asansörleri kullanmasına izin verilmiyor. Ancak buraya gelen herkes en azından Los Angeles’ın şehir ve sinema tarihinin bir kısmına ücretsiz olarak göz atabilir.

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